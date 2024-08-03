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Происшествия «Достал достоинство и схватил меня»: девушку напугал эксгибиционист недалеко от школы в Новосибирске

«Достал достоинство и схватил меня»: девушку напугал эксгибиционист недалеко от школы в Новосибирске

Инцидент произошел утром, когда сибирячка шла на электричку

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7 комментариев
Инцидент произошел сегодня утром, информацию передали нарядам, которые патрулируют территорию

Утром 3 августа жительницу Новосибирска схватил эксгибиционист недалеко от школы. Об этом пострадавшая рассказала редакции НГС.

По словам Анны (имя изменено по ее просьбе), примерно в 07:00 она шла на электричку. Возле гимназии на улице Линейной она заметила издалека мужчину, который достал из шорт достоинство. Сибирячка решила проигнорировать случившееся и не обращать внимание на мужчину.

— Когда я проходила мимо, он меня схватил, успел облапать за бедро. Но после убежал, не знаю, что именно его напугало — мой крик или мужчина, который шел вдалеке, — рассказывает Анна. — Самое пугающее, что рядом кусты, отпускать просто так он меня не хотел, пришлось буквально отбиваться.

Девушка беспокоится, что по дороге ходят дети и неизвестно, что может произойти со школьниками. Анна успела запомнить приметы мужчины, на вид ему примерно 18–26 лет, мужчина славянской внешности с темными волосами, его рост выше 180 см, спортивного телосложения. Неизвестный был одет в белую футболку без принта, черные спортивные шорты с белой каймой.

Сама Анна заявление в полицию не написала. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, там сообщили, что информацию передали нарядам полиции, которые несут службу по охране общественного порядка.

Недавно НГС писал о том, что теперь в Академгородке эксгибиционистов будут ловить при помощи конной полиции.

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ПО ТЕМЕ
Эксгибиционист Полиция ГУ МВД по Новосибирской области Гимназия Улица Линейная
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Комментарии
9
248332
3 августа 2024, 11:54
Я достаю из широких штанин.......))))) ПАСПОРТ.......я Советский гражданин))))
Grape Reflection 🍇
3 августа 2024, 12:04
Дамы нынче такие привередливые, что мужчины уже не знают, чем удивить...
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