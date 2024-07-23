Черный плащ против кавалерии: эксгибиционистов в Академгородке будут ловить конные полицейские

Мериться с конем у эксгибициониста не получится: проходимость у животного такая же, как у человека, а скорость — гораздо выше Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Эксгибиционистов в новосибирском Академгородке будут ловить при помощи конной полиции. О запланированной охоте на любителей распахнуть плащ на голое тело рассказали в пресс-службе областного главка МВД.



— В Советском районе города Новосибирска сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на изобличение лиц со склонностью к эксгибиционизму, — сообщили полицейские, — на 3-й квартал 2024 года запланированы мероприятия с привлечением нарядов конной полиции.

Пойманных в лесу и на пляже мужчин в плащах, по информации полицейских отправят на лечение, но только если неблагодарные зрители оказались взрослыми людьми. Если же неприятное зрелище попалось на глаза подросткам младше 16 лет, любителю плащей на голое тело грозит уголовное ответственность за развратные действия (статья 135 УК РФ) или даже 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).