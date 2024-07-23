НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +19

2 м/c,

с-з.

 744мм 99%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Конная полиция будет ловить эксгибиционистов

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Криминал Черный плащ против кавалерии: эксгибиционистов в Академгородке будут ловить конные полицейские

Черный плащ против кавалерии: эксгибиционистов в Академгородке будут ловить конные полицейские

Пойманных любителей показать все, что скрыто, отправят лечиться

1 514
31 комментарий
Мериться с конем у эксгибициониста не получится: проходимость у животного такая же, как у человека, а скорость — гораздо выше

Эксгибиционистов в новосибирском Академгородке будут ловить при помощи конной полиции. О запланированной охоте на любителей распахнуть плащ на голое тело рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

— В Советском районе города Новосибирска сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на изобличение лиц со склонностью к эксгибиционизму, — сообщили полицейские, — на 3-й квартал 2024 года запланированы мероприятия с привлечением нарядов конной полиции.

Пойманных в лесу и на пляже мужчин в плащах, по информации полицейских отправят на лечение, но только если неблагодарные зрители оказались взрослыми людьми. Если же неприятное зрелище попалось на глаза подросткам младше 16 лет, любителю плащей на голое тело грозит уголовное ответственность за развратные действия (статья 135 УК РФ) или даже 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее НГС рассказывал историю красотки-полицейской на белом жеребце. Она предпочитает смирным лошадкам коней с характером, и уже больше 10 лет ловит на улицах нарушителей порядка.

ПО ТЕМЕ
Эксгибиционизм Конная полиция Полиция Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Фродо Бэггинс
23 июля 2024, 12:00
т.е мужчина это извращенец и его надо изловить и лечить,а женщины котрые выставляют себя голыми, зарабатывают на онлифанс и в короткометражках, которые торгуют своими фотками - они типа норм? их никто не ловит и даже не осуждает.
ральф
23 июля 2024, 11:39
Вы ловите лучше автохамов на газонах!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Jullia,34

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Ya,48

Майя,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление