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Происшествия Яму заполнило водой: мусоровоз провалился в асфальт в Ленинском районе Новосибирска — видео

Яму заполнило водой: мусоровоз провалился в асфальт в Ленинском районе Новосибирска — видео

Инцидент произошел на улице Пархоменко

1 888
14 комментариев
Пока мусоровоз не вытащили из ямы

Мусоровоз провалился в асфальт в Ленинском районе. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Наталья.

По словам жительницы Новосибирска, яма появилась рядом с домом Пархоменко, 8 еще утром в среду, 31 июля. Женщина обратилась в диспетчерскую по номеру 051, чтобы сообщить о провале асфальта, но никто не ответил на звонок. Сибирячка совершила еще несколько звонков в диспетчерскую, но ей так и не ответили.

— В районе 20 часов слышу шум с балкона, выглядываю — а там мусоровоз задним колесом провалился в эту яму. Днем дождь прошел, ее водой заполнило и не было видно, — рассказала НГС Наталья.

По словам местной жительницы, сейчас мусоровоз все еще находится в яме, увязший одним колесом.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в МУП «САХ», чтобы узнать, когда планируется достать мусоровоз и вернуть его на линию. На момент публикации информация не поступила.

Аналогичный провал мусоровоза произошел неделю назад в Железнодорожном районе. Вес массивного грузовика не выдержали бетонные плиты.

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Новосибирск Провал асфальта Провалился мусоровоз МУП САХ ЧП
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Комментарии
13
Авраам Маркович
31 июля 2024, 22:10
Провалился, как и вся мусорная реформа….
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
31 июля 2024, 21:46
Тама подикась под асвальтом закатаны коммуникацыи, теплокамеры, колодцы и прочие чюдеса. Иначе откеда пустоты?
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