Яму заполнило водой: мусоровоз провалился в асфальт в Ленинском районе Новосибирска — видео

Пока мусоровоз не вытащили из ямы Источник: Читательница НГС Наталья











Мусоровоз провалился в асфальт в Ленинском районе. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Наталья.



По словам жительницы Новосибирска, яма появилась рядом с домом Пархоменко, 8 еще утром в среду, 31 июля. Женщина обратилась в диспетчерскую по номеру 051, чтобы сообщить о провале асфальта, но никто не ответил на звонок. Сибирячка совершила еще несколько звонков в диспетчерскую, но ей так и не ответили.



— В районе 20 часов слышу шум с балкона, выглядываю — а там мусоровоз задним колесом провалился в эту яму. Днем дождь прошел, ее водой заполнило и не было видно, — рассказала НГС Наталья.

Источник: «Новосибирск с огоньком», Telegram

По словам местной жительницы, сейчас мусоровоз все еще находится в яме, увязший одним колесом.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в МУП «САХ», чтобы узнать, когда планируется достать мусоровоз и вернуть его на линию. На момент публикации информация не поступила.

