Покрытие не выдержало нагрузки: мусоровоз провалился в асфальт в Новосибирске

Очевидцы сообщили, что мусоровоз стоит без движения уже половину дня Источник: АСТ-54 Black, Telegram











В Железнодорожном районе Новосибирска мусоровоз провалился колесом в асфальт. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел днем во вторник, 23 июля. Как пишут очевидцы, автомобиль провалился задним левым колесом в асфальт у здания по адресу Фабричная, 17 строение 14.



— Под асфальтом было покрытие из плит, которое не выдержало нагрузки, — рассказали очевидцы.



Также сообщается, что мусоровоз стоит там уже примерно половину дня. Судя по опубликованным кадрам, мусоровоз принадлежит МУП «САХ».

Корреспондент НГС обратился за комментарием в компанию, чтобы узнать, когда планируется достать мусоровоз и вернуть его на линию. На момент публикации материала информация не поступила.

