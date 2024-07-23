Покрытие не выдержало нагрузки: мусоровоз провалился в асфальт в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска мусоровоз провалился колесом в асфальт. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел днем во вторник, 23 июля. Как пишут очевидцы, автомобиль провалился задним левым колесом в асфальт у здания по адресу Фабричная, 17 строение 14.
— Под асфальтом было покрытие из плит, которое не выдержало нагрузки, — рассказали очевидцы.
Также сообщается, что мусоровоз стоит там уже примерно половину дня. Судя по опубликованным кадрам, мусоровоз принадлежит МУП «САХ».
Корреспондент НГС обратился за комментарием в компанию, чтобы узнать, когда планируется достать мусоровоз и вернуть его на линию. На момент публикации материала информация не поступила.
В середине июля в Новосибирске произошел обвал грунта у остановки Северная. Мэрия Новосибирска решила ввести из-за ЧП режим повышенной готовности.