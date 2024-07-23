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Происшествия Покрытие не выдержало нагрузки: мусоровоз провалился в асфальт в Новосибирске

Покрытие не выдержало нагрузки: мусоровоз провалился в асфальт в Новосибирске

Инцидент произошел в Железнодорожном районе

2 805
28 комментариев
Очевидцы сообщили, что мусоровоз стоит без движения уже половину дня

В Железнодорожном районе Новосибирска мусоровоз провалился колесом в асфальт. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел днем во вторник, 23 июля. Как пишут очевидцы, автомобиль провалился задним левым колесом в асфальт у здания по адресу Фабричная, 17 строение 14.

— Под асфальтом было покрытие из плит, которое не выдержало нагрузки, — рассказали очевидцы.

Также сообщается, что мусоровоз стоит там уже примерно половину дня. Судя по опубликованным кадрам, мусоровоз принадлежит МУП «САХ».

Корреспондент НГС обратился за комментарием в компанию, чтобы узнать, когда планируется достать мусоровоз и вернуть его на линию. На момент публикации материала информация не поступила.

В середине июля в Новосибирске произошел обвал грунта у остановки Северная. Мэрия Новосибирска решила ввести из-за ЧП режим повышенной готовности.

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Комментарии
30
Татьяна 53
23 июля 2024, 21:07
Вот что надо показывать премьеру, чтобы хоть денег дали на ремонт, а если всё "благостно", зачем давать.
Почётный гражданин Левосибирска
23 июля 2024, 21:00
Мишустина надо было мимо прокатить.
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