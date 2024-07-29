Восемь вагонов сошли с рельсов: в Волгоградской области перевернулся поезд, который вез туристов на море

Опрокинулось несколько вагонов Источник: читатель V1.RU











Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Железнодорожная авария произошла около станции Котельниково.



По словам очевидцев, всё произошло после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде. Его водитель хотел проскочить перед поездом, однако не успел. В результате несколько вагонов поезда, направляющегося на юг России, перевернулись, сообщают коллеги из V1.RU.

— На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как всё точно произошло — пока неизвестно, но, возможно, КАМАЗ оказался на этом переезде, и в него влетел поезд. Перевернулось 7–8 вагонов с людьми, — сообщил источник V1.RU в администрации Котельниковского района.

Поезд направлялся на юг России Источник: читатель V1.RU