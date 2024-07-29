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Происшествия Восемь вагонов сошли с рельсов: в Волгоградской области перевернулся поезд, который вез туристов на море

Восемь вагонов сошли с рельсов: в Волгоградской области перевернулся поезд, который вез туристов на море

Он столкнулся с КАМАЗом

10 565
65 комментариев
Опрокинулось несколько вагонов

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Железнодорожная авария произошла около станции Котельниково.

По словам очевидцев, всё произошло после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде. Его водитель хотел проскочить перед поездом, однако не успел. В результате несколько вагонов поезда, направляющегося на юг России, перевернулись, сообщают коллеги из V1.RU.

— На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как всё точно произошло — пока неизвестно, но, возможно, КАМАЗ оказался на этом переезде, и в него влетел поезд. Перевернулось 7–8 вагонов с людьми, — сообщил источник V1.RU в администрации Котельниковского района.

Поезд направлялся на юг России

Наши коллеги следят за ЧП в режиме реального времени.

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Поезд Рельс ДТП КАМАЗ Авария
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Комментарии
66
274452615
29 июля 2024, 18:05
Вообще блин с ума сошли эти дальнобойщики, привыкли, что все их пропускают, но на каждую ж, как говорится..
Grape Reflection 🍇
29 июля 2024, 17:44
Перед распадом СССР тоже была волна техногенных аварий, крупных и не очень...
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