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Происшествия «Почувствовал боль в ноге»: черная змея укусила мужчину в Новосибирской области

«Почувствовал боль в ноге»: черная змея укусила мужчину в Новосибирской области

Инцидент произошел в Тогучинском районе

429
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После укуса сибиряк обратился в больницу

В Новосибирской области активизировались черные змеи. Их заметили местные жители Тогучинского района. Так одна из пресмыкающихся укусила жителя села Янченково, когда тот шел выкидывать мусор.

— Но точно бы не подумал, что змея ползает возле мусорного бака, который стоит возле нашего дома. Я подошел к баку выкидывать мусор, пока открывал крышку, почувствовал боль в ноге. Змея успела укусить меня два раза. Спасло то, что я был в джинсах, яд от нее остался на одежде, — рассказал мужчина издаю «Тогучинская газета».

Сибиряк обратился в больницу, там ему оказали медицинскую помощь.

Ранее жители Новосибирска потеряли дрон в Чемальском районе Республики Алтай и отправились на его поиски. Во время этого одного из парней укусила змея.

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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 19:47
Лучше бы написали, как пантера разорвала женщину в Новосибирском зоопарке несколько нет назад.
Гость
28 июля 2024, 19:47
Змиёв кушать можно.
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