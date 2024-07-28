«Почувствовал боль в ноге»: черная змея укусила мужчину в Новосибирской области

После укуса сибиряк обратился в больницу Источник: «Тогучинская газета»











В Новосибирской области активизировались черные змеи. Их заметили местные жители Тогучинского района. Так одна из пресмыкающихся укусила жителя села Янченково, когда тот шел выкидывать мусор.



— Но точно бы не подумал, что змея ползает возле мусорного бака, который стоит возле нашего дома. Я подошел к баку выкидывать мусор, пока открывал крышку, почувствовал боль в ноге. Змея успела укусить меня два раза. Спасло то, что я был в джинсах, яд от нее остался на одежде, — рассказал мужчина издаю «Тогучинская газета».



Сибиряк обратился в больницу, там ему оказали медицинскую помощь.



Ранее жители Новосибирска потеряли дрон в Чемальском районе Республики Алтай и отправились на его поиски. Во время этого одного из парней укусила змея.

