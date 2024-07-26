В Москве прохожий украл ребенка, под Рязанью своровали 60-тонный мост: новости за 25 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июля.
Владимир Путин встретился с президентами Сирии и Белоруссии
Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер заявил, что обсудит с Асадом ситуацию в регионе, которая имеет тенденцию к обострению, что касается и Сирии. Помимо этого, стороны обсудили развитие торгово-экономических связей: по словам Владимира Путина, в этой области «есть перспективные направления».
Лидер Сирии, отвечая на приветствие Путина, сказал, что нынешний его визит «совпадает с 80-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами» и «эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри обеих стран».
Помимо этого, Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча проходила на острове Валаам. Фотографиями лидеров государств из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря поделился Telegram-канал «Пул Первого».
Переговоры планировались в открытом и закрытом форматах. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.
В Белгородской области после обстрела погиб человек
В Белгородской области при обстреле Шебекино один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина, пострадавший во время обстрела, скончался до прибытия скорой помощи. Еще двух местных жителей привезли в Шебекинскую ЦРБ. Врачи провели обследование и отпустили их домой для амбулаторного лечения.
В Москве прохожий отобрал у матери младенца и бросил на землю
На юго-востоке Москвы мужчина украл младенца на детской площадке, а потом выбросил в попытке скрыться от очевидца. Похищение и погоню сняла камера наблюдения.
Всё произошло на детской площадке в Ферганском проезде, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 27-летний прохожий увидел на скамейке женщину с грудным ребенком и решил его похитить. Мужчина выхватил у женщины из рук младенца и попытался скрыться, но его стал преследовать очевидец.
В попытке скрыться и избежать задержания злоумышленник бросил ребенка на землю. Девочка 2024 года рождения получила травмы.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 126, часть 2, пункты «в» и «д» («Похищение человека»). Привлечение злоумышленника к ответственности поставила на контроль прокуратура Москвы.
В Рязанской области украли железнодорожный мост
Жители Рязанской области разобрали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову.
По данным издания, мост приватизировало предприятие АО «Скопинское ППЖТ». Однако люди, распилившие и разобравшие мост, заявили, что нашли документы, согласно которым конструкция никому не принадлежит. Коновалова уточнила, что стороны друг с другом знакомы и пытались договориться, но не получилось. Владелица предприятия уже написала обращение в полицию.
Части моста нашли в пунктах приема металла в Рязани, сообщил телеграм-канал Baza. Коновалова обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост.
По данным телеграм-канала Mash, мост принадлежал комбикормовому заводу, собственники оценили ущерб в 300 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».
Правоохранители проводят проверку.
Суд арестовал бывшего директора компании Минобороны
Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего директора «Военно-строительной компании» Минобороны Андрея Белкова. Ему вменили аферу с томографом.
Об аресте уволенного директора сообщает «Коммерсантъ». Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщалось ранее, Белков якобы купил томограф по завышенной цене. Покупка имела отношение к другой компании министерства, в которой Белков раньше работал, — ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам».
Расследование дела «королевы марафонов» Блиновской завершено. Ее обвиняют в преступлениях по трем статьям УК
Следствие завершило расследование дела «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер обвиняется в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей (два эпизода).
Как сообщает СУ СК России по Москве, во время следствия опросили больше 200 свидетелей. По делу Блиновской провели свыше 20 обысков, при которых изымали необходимые для расследования документы. Уголовное дело в отношении супруга блогера Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. МВД объявило его в розыск в конце июня этого года.
По данным следствия, «исполнительница желаний» при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. После чего супруги легализовали около 716 миллионов рублей. Неправомерный оборот средств платежей блогер осуществляла через два подконтрольных юрлица. В скором времени Блиновская предстанет перед судом.
На Тайвань обрушился мощный тайфун, есть погибшие
На Тайвань обрушился тайфун «Гаеми». Погибли два человека, еще 200 получили ранения, сообщает издание China Press.
Стихия также затронула провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая. Из региона эвакуировали более 150 тысяч человек, сообщает издание. Из-за ухудшения погоды железнодорожные компании страны начали ограничивать работу.
Байден публично объяснил решение выйти из президентской гонки
Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Он объяснил свой выход из президентской гонки тем, что необходимо сохранить демократию и передать молодому поколению эстафету, даже если придется пожертвовать собственными амбициями. Трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.
— Решил, что лучший способ двигаться вперед — передать эстафету новому поколению, — заявил президент США, добавив, что это лучший способ объединить американскую нацию.
По мнению Джо Байдена, сейчас «время и место для новых, более молодых голосов». Нынешний американский лидер призвал граждан поддержать на предстоящих выборах вице-президента США Камалу Харрис.
В оставшиеся полгода своих полномочий Байден займется ростом экономики США и защитой прав американцев. Еще президент уточнил, что Америка будет помогать объединять коалицию стран, помогающих Украине и укрепляющих НАТО.