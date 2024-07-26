В Москве прохожий украл ребенка, под Рязанью своровали 60-тонный мост: новости за 25 июля

Мужчина выхватил младенца из рук матери Источник: moscowproc / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июля.



Владимир Путин встретился с президентами Сирии и Белоруссии

Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Российский лидер заявил, что обсудит с Асадом ситуацию в регионе, которая имеет тенденцию к обострению, что касается и Сирии. Помимо этого, стороны обсудили развитие торгово-экономических связей: по словам Владимира Путина, в этой области «есть перспективные направления».

Встреча прошла в Кремле Источник: kremlin.ru











Источник: kremlin.ru











Лидер Сирии, отвечая на приветствие Путина, сказал, что нынешний его визит «совпадает с 80-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами» и «эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри обеих стран».



Помимо этого, Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча проходила на острове Валаам. Фотографиями лидеров государств из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря поделился Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пул Первого

Переговоры планировались в открытом и закрытом форматах. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.

В Белгородской области после обстрела погиб человек

В Белгородской области при обстреле Шебекино один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Мужчина, пострадавший во время обстрела, скончался до прибытия скорой помощи. Еще двух местных жителей привезли в Шебекинскую ЦРБ. Врачи провели обследование и отпустили их домой для амбулаторного лечения.

У двух многоквартирных домов есть разрушения — в одном здании повреждены остекление и фасад. В другом из-за попадания снаряда пробита крыша Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











В Москве прохожий отобрал у матери младенца и бросил на землю

На юго-востоке Москвы мужчина украл младенца на детской площадке, а потом выбросил в попытке скрыться от очевидца. Похищение и погоню сняла камера наблюдения.

Источник: moscowproc / T.me

Всё произошло на детской площадке в Ферганском проезде, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 27-летний прохожий увидел на скамейке женщину с грудным ребенком и решил его похитить. Мужчина выхватил у женщины из рук младенца и попытался скрыться, но его стал преследовать очевидец.



В попытке скрыться и избежать задержания злоумышленник бросил ребенка на землю. Девочка 2024 года рождения получила травмы.



Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 126, часть 2, пункты «в» и «д» («Похищение человека»). Привлечение злоумышленника к ответственности поставила на контроль прокуратура Москвы.



В Рязанской области украли железнодорожный мост

Жители Рязанской области разобрали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову.

Источник: ryazannews.ru











По данным издания, мост приватизировало предприятие АО «Скопинское ППЖТ». Однако люди, распилившие и разобравшие мост, заявили, что нашли документы, согласно которым конструкция никому не принадлежит. Коновалова уточнила, что стороны друг с другом знакомы и пытались договориться, но не получилось. Владелица предприятия уже написала обращение в полицию.

Источник: ryazannews.ru











Части моста нашли в пунктах приема металла в Рязани, сообщил телеграм-канал Baza. Коновалова обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост.



По данным телеграм-канала Mash, мост принадлежал комбикормовому заводу, собственники оценили ущерб в 300 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».



Правоохранители проводят проверку.



Суд арестовал бывшего директора компании Минобороны

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего директора «Военно-строительной компании» Минобороны Андрея Белкова. Ему вменили аферу с томографом.

Источник: Vskmo.ру











Об аресте уволенного директора сообщает «Коммерсантъ». Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщалось ранее, Белков якобы купил томограф по завышенной цене. Покупка имела отношение к другой компании министерства, в которой Белков раньше работал, — ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам».



Расследование дела «королевы марафонов» Блиновской завершено. Ее обвиняют в преступлениях по трем статьям УК

Следствие завершило расследование дела «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер обвиняется в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей (два эпизода).

Источник: moscowproc / T.me











Как сообщает СУ СК России по Москве, во время следствия опросили больше 200 свидетелей. По делу Блиновской провели свыше 20 обысков, при которых изымали необходимые для расследования документы. Уголовное дело в отношении супруга блогера Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. МВД объявило его в розыск в конце июня этого года.





По данным следствия, «исполнительница желаний» при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. После чего супруги легализовали около 716 миллионов рублей. Неправомерный оборот средств платежей блогер осуществляла через два подконтрольных юрлица. В скором времени Блиновская предстанет перед судом.



На Тайвань обрушился мощный тайфун, есть погибшие

На Тайвань обрушился тайфун «Гаеми». Погибли два человека, еще 200 получили ранения, сообщает издание China Press.

Источник: rbc_news / T.me

Стихия также затронула провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая. Из региона эвакуировали более 150 тысяч человек, сообщает издание. Из-за ухудшения погоды железнодорожные компании страны начали ограничивать работу.

Байден публично объяснил решение выйти из президентской гонки

Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Он объяснил свой выход из президентской гонки тем, что необходимо сохранить демократию и передать молодому поколению эстафету, даже если придется пожертвовать собственными амбициями. Трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.

Источник: Скриншот трансляции на YouTube-канале Белого дома











— Решил, что лучший способ двигаться вперед — передать эстафету новому поколению, — заявил президент США, добавив, что это лучший способ объединить американскую нацию.



По мнению Джо Байдена, сейчас «время и место для новых, более молодых голосов». Нынешний американский лидер призвал граждан поддержать на предстоящих выборах вице-президента США Камалу Харрис.

