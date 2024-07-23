Самая красивая байкерша России погибла во время поездки в Турцию. У нее остался маленький сын

Девушка вела блог Источник: tanechkaozolina / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











В Турции погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Девушка вела блог о жизни мотоциклистки и быстро заслужила звание одной из самых красивых и популярных байкерш России.



Озолина попала в аварию в Миласском районе на трассе Милас — Секе. По данным SHOT, девушка ехала с двумя турецкими мотоциклистами, не справилась с управлением и на высокой скорости влетела в грузовик. Блогер скончалась до приезда медиков.

Сообщается, что один из друзей девушки также стал участником аварии. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сейчас врачи борются за жизнь второго мотоциклиста Источник: Мотомосква — это наш город / Vk.com











Девушка погибла до приезда медиков Источник: Мотомосква — это наш город / Vk.com











Информацию подтвердили и представители московского мотосообщества.



— Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написано в сообщении.

У Озолиной остался 13-летний сын Источник: tanechkaozolina / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)









