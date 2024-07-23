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Происшествия Самая красивая байкерша России погибла во время поездки в Турцию. У нее остался маленький сын

Самая красивая байкерша России погибла во время поездки в Турцию. У нее остался маленький сын

На МотоТаню подписаны миллионы человек

3 257
18 комментариев
Девушка вела блог

В Турции погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Девушка вела блог о жизни мотоциклистки и быстро заслужила звание одной из самых красивых и популярных байкерш России.

Озолина попала в аварию в Миласском районе на трассе Милас — Секе. По данным SHOT, девушка ехала с двумя турецкими мотоциклистами, не справилась с управлением и на высокой скорости влетела в грузовик. Блогер скончалась до приезда медиков.

Сообщается, что один из друзей девушки также стал участником аварии. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сейчас врачи борются за жизнь второго мотоциклиста
Девушка погибла до приезда медиков

Информацию подтвердили и представители московского мотосообщества.

— Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написано в сообщении.

У Озолиной остался 13-летний сын

На аккаунт Озолиной в Youtube подписаны почти два миллиона человек, более пяти миллионов — в «ТикТоке». У байкерши остался сын. С отцом мальчика, судя по соцсетям, девушка развелась.

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Комментарии
19
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
23 июля 2024, 07:20
Очень жаль. Соболезнование.
Фродо Бэггинс
23 июля 2024, 06:51
безответственная баба бросила ребенка и поехала кататься. конец немного предсказуем. остался ребенок сиротой потому что и папки у него как обычно нет
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