Самая красивая байкерша России погибла во время поездки в Турцию. У нее остался маленький сын

В Турции погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Девушка вела блог о жизни мотоциклистки и быстро заслужила звание одной из самых красивых и популярных байкерш России.
Озолина попала в аварию в Миласском районе на трассе Милас — Секе. По данным SHOT, девушка ехала с двумя турецкими мотоциклистами, не справилась с управлением и на высокой скорости влетела в грузовик. Блогер скончалась до приезда медиков.
Сообщается, что один из друзей девушки также стал участником аварии. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Информацию подтвердили и представители московского мотосообщества.
— Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написано в сообщении.
На аккаунт Озолиной в Youtube подписаны почти два миллиона человек, более пяти миллионов — в «ТикТоке». У байкерши остался сын. С отцом мальчика, судя по соцсетям, девушка развелась.