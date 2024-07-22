В жутком ДТП погиб сын губернатора Саратовской области — мальчику было всего 16 лет

В черной «Гранте» находилось несколько человек Источник: ГИБДД Саратова











В ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Он был пассажиром «Лады-Гранты», которая столкнулась с грузовиком MAN. Еще один — 25-летний мужчина — госпитализирован.

Такой информацией с коллегами из 164.RU поделился источник в правоохранительных органах. Другой их информатор сообщил, что фамилия погибшего действительно совпадает с фамилией главы региона, но утверждать, что это он, пока нельзя.

На месте ДТП работают сотрудники полиции Источник: Mash / T.me

Авария произошла на улице Соколовой. Там столкнулись две «Лады-Гранты» белого и черного цветов и грузовик MAN. За рулем черной легковушки находился 20-летний водитель, белой управлял 26-летний мужчина.

От удара черная «Гранта» превратилась в груду металла. Находившиеся в ней двое пассажиров погибли на месте.

Официально информацию еще не подтвердили, но ряд региональных порталов также заверили в правдивости новости о смерти сына Бусарина. Как пишет Mash, губернатора видели на месте происшествия.

В Саратове произошла массовая авария Источник: ГИБДД по Саратову

Всего в аварии погибло двое человек. Об этом уже сообщили в пресс-службе ГИБДД по Саратову. Личность водителя грузовика еще выясняют. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Всего у Бусаргина двое детей — сын 16 лет и дочь 19 лет.

В Минздраве области сообщили, что в ДТП на Соколовой пострадало четверо. В ведомстве отметили, что один человек в тяжелом состоянии находится в больнице, еще пострадавший будет лечиться амбулаторно.



В прокуратуре региона сообщили, что среди погибших действительно есть несовершеннолетний.

