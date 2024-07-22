Рухнул торговый центр, под завалами люди: в Краснодарском крае произошел мощный взрыв — кадры

Спасатели разбирают завалы после взрыва газа Источник: МЧС Краснодарского края











В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре. В результате как минимум, 14 человек пострадали, а от здания ничего не осталось.



Взрыв произошел с самого утра, около 8 часов. По предварительной информации, причиной стал газ. Именно он взорвался и привел к таким последствиям.



— Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно — на площади 100 м2 с последующим возгоранием на площади 30 м2, — сообщили в кубанском МЧС.

Источник: ЧП Краснодара и края / T.me

Здание торгового центра сильно пострадало. На кадрах с места событий видно, что от него осталась одна стена, остальная часть здания рухнула. При этом начался пожар, но его уже ликвидировали.



Спасатели сейчас разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Одну женщину уже спасли. Она работала в аптеке, пришла на смену в 07:50 утра. По ее словам, буквально через пару минут произошел взрыв.

