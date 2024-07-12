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Происшествия Гулял на футбольной площадке: мэрия Новосибирска заплатит 50 тысяч за нападение собаки на ребенка

Гулял на футбольной площадке: мэрия Новосибирска заплатит 50 тысяч за нападение собаки на ребенка

Инцидент произошел в апреле 2023 года на улице Выставочной

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3 комментария
Пострадавший получил рану бедра

Мэрия Новосибирска заплатит компенсацию из-за нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сам инцидент произошел 8 апреля 2023 года в одном из дворов на улице Выставочной. Ребенок гулял на футбольной площадке вместе с друзьями на огороженной территории. В какой-то момент на ней появилась агрессивная бродячая собака, которая напала на детей. Травмы получил один из мальчиков — у него рана верхней трети правого бедра.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск о компенсации морального вреда пострадавшему и решил выплатить родителям мальчика 50 тысяч рублей. Суд учел, что ребенку пришлось пройти курс иммунизации от бешенства, также ребенок вынужденно жил с ограничением подвижности, что изменило привычный образ жизни.

Решение в законную силу не вступило.

В начале июня в Кировском районе Новосибирска собака породы хаски напала на девочку и покусала ее. Инцидент попал на видео.

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Новосибирск Суд Мэрия Новосибирска Нападение собаки
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Комментарии
3
styil
12 июля 2024, 23:12
новая статья "заботы" о народе: не собак бездомных с улиц убирать, а платить искусанным людям?
fin
12 июля 2024, 23:12
"Ленинский районный суд Новосибирска ....решил выплатить родителям мальчика 50 тысяч рублей". Че вы курите?
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