Гулял на футбольной площадке: мэрия Новосибирска заплатит 50 тысяч за нападение собаки на ребенка

Пострадавший получил рану бедра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска заплатит компенсацию из-за нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Сам инцидент произошел 8 апреля 2023 года в одном из дворов на улице Выставочной. Ребенок гулял на футбольной площадке вместе с друзьями на огороженной территории. В какой-то момент на ней появилась агрессивная бродячая собака, которая напала на детей. Травмы получил один из мальчиков — у него рана верхней трети правого бедра.



Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск о компенсации морального вреда пострадавшему и решил выплатить родителям мальчика 50 тысяч рублей. Суд учел, что ребенку пришлось пройти курс иммунизации от бешенства, также ребенок вынужденно жил с ограничением подвижности, что изменило привычный образ жизни.



Решение в законную силу не вступило.

