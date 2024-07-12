Летел после ремонта, но двигатели отказали: что известно о крушении «Суперджета» в Подмосковье — в кадрах

Самолет упал практически сразу после взлета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Подмосковье, рядом с городом Коломна, упал пассажирский самолет "Суперджет-100", однако внутри были лишь члены экипажа. Что произошло — рассказываем в материале и показываем фото и видео с места.



Этому Суперджету было 10 лет. Он был на плановом ремонте и возвращался во Внуково.



Кадры с места крушения самолета Источник: МК: срочные новости / T.me

По данным из открытых источников, упавший самолет был рассчитан на 90 пассажиров. Последний рейс до трагедии он выполнял 3 мая, после чего направился на техосмотр.



Читатели показали кадры последних минут его полета Источник: msk1_news / t.me

Однако вернуться в строй не удалось. На обратном пути, набирая высоту, отказали двигатели. Лайнер начал терять высоту и в итоге упал в лесу недалеко от деревни Апраксино.

Фото с места крушения самолета в поле Источник: Shot / T.me











При крушении произошел взрыв, из-за чего в округе поднялся столб дыма.

Фото с воздуха Источник: 112 / T.me











В авиакатастрофе погибли капитан воздушного судна, второй пилот и бортпроводник. За главного, по данным SHOT, был 53-летний Евгений Булавко.

Капитан разбившегося самолета Источник: Вести. Дежурная часть / T.me











Он вместе с другими членами экипажа погиб. Однако ему удалось избежать других жертв — он направил борт подальше от населенных пунктов, в лес.

Второй пилот Максим Лукманов Источник: Shot / T.me











Предварительная причина крушения Sukhoi Superjet 100 — отказ двигателя. По полученной информации, самолёт находился на техобслуживании с 25 мая. Расследованием катастрофы будут заниматься специалисты Росавиации.

Ситуацию прокомментировал глава города Коломна Александр Гречищев.

Глава Коломны дал официальный комментарий по поводу крушения самолета Источник: Глава Коломны Александр Гречищев / t.me

Наши коллеги из MSC1.RU следят за развитием событий в режиме онлайн. Они также рассказали о случившемся в одной картинке.