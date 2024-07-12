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Происшествия Крушение самолета в Подмосковье Летел после ремонта, но двигатели отказали: что известно о крушении «Суперджета» в Подмосковье — в кадрах

Летел после ремонта, но двигатели отказали: что известно о крушении «Суперджета» в Подмосковье — в кадрах

Публикуем фото и видео

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1 комментарий
Самолет упал практически сразу после взлета

В Подмосковье, рядом с городом Коломна, упал пассажирский самолет "Суперджет-100", однако внутри были лишь члены экипажа. Что произошло — рассказываем в материале и показываем фото и видео с места.

Этому Суперджету было 10 лет. Он был на плановом ремонте и возвращался во Внуково.

Кадры с места крушения самолета

По данным из открытых источников, упавший самолет был рассчитан на 90 пассажиров. Последний рейс до трагедии он выполнял 3 мая, после чего направился на техосмотр.

Читатели показали кадры последних минут его полета

Однако вернуться в строй не удалось. На обратном пути, набирая высоту, отказали двигатели. Лайнер начал терять высоту и в итоге упал в лесу недалеко от деревни Апраксино.

Фото с места крушения самолета в поле

При крушении произошел взрыв, из-за чего в округе поднялся столб дыма.

Фото с воздуха

В авиакатастрофе погибли капитан воздушного судна, второй пилот и бортпроводник. За главного, по данным SHOT, был 53-летний Евгений Булавко.

Капитан разбившегося самолета

Он вместе с другими членами экипажа погиб. Однако ему удалось избежать других жертв — он направил борт подальше от населенных пунктов, в лес.

Второй пилот Максим Лукманов

Предварительная причина крушения Sukhoi Superjet 100 — отказ двигателя. По полученной информации, самолёт находился на техобслуживании с 25 мая. Расследованием катастрофы будут заниматься специалисты Росавиации.

Ситуацию прокомментировал глава города Коломна Александр Гречищев.

Глава Коломны дал официальный комментарий по поводу крушения самолета

Наши коллеги из MSC1.RU следят за развитием событий в режиме онлайн. Они также рассказали о случившемся в одной картинке.

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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 22:00
"Однако вернуться в строй не удалось. На обратном пути, набирая высоту, отказали двигатели." В смысле не удалось? Нормальное вхождение в строй, что тут такого? Но вы должны понять меня правильно, злорадствовать нет причин - все естественно и ожидаемо. В цирке медведи на силипеде тоже иногда падают - стоит ли над этим злорадствовать и смеяться? Ну а в целом вы как? Все у вас хорошо? Проблемки по мере их возникновения решаете? В будущее смотрите позитивно? Какие планы на жизнь после развала этой страны?
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