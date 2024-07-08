Люди всё еще под завалами: полная хронология взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде

Трагедия произошла в Красноармейском районе Источник: Константин Завриков / V1.RU











В Волгограде взорвалась канализационно-насосная станция, обслуживающая более 250 000 человек. По предварительным данным, это произошло в результате нарушения техники безопасности при проведении газосварочных работ. В результате ЧП погибло как минимум два человека, их тела уже извлекли из-под завалов, остальных всё еще ищут под грудами железо-бетонных конструкций. Наши волгоградские коллеги из V1.RU собрали полную хронологию ЧП с реакциями пострадавших жителей, родственников погибших и властей.

Сначала был взрыв, а потом пожар

Первые сообщения о ЧП появились днем 6 июля. Очевидцы сняли видео на автовокзале «Южный» рядом с заправкой «Роснефть». По их словам, сначала они услышали взрыв, потом полетели ошметки, а затем появился столб дыма.

Источник: читатели V1.RU

— Заправлялся на заправке, выхожу, и в этот момент происходит взрыв. Я видел, что ошметки какие-то летели, а потом появился очень большой столб дыма. Что было, непонятно, но взрыв был хороший, рвануло громко, — сообщали очевидцы.



Как выяснилось позже, взрыв произошел в нежилом здании рядом с музеем-заповедником «Старая Сарепта». В первые минуты после взрыва люди думали, что КНС атаковал беспилотник. Правда, быстро выяснилось, что причиной стал газ. Взрывная волна разнесла окна в жилом доме напротив. Всего пострадало не менее 29 квартир. В дом напротив на огромной скорости, как из дробовика, залетели огромные куски здания КНС.



— В девятиэтажке рядом выбило стекла. После взрыва часть перекрытия обрушилась. Жители говорят, что еще вчера там газом пахло и кто-то из цеха отравился. Запах какого-то газа чувствуется до сих пор, — сообщают очевидцы.



Коммунальщики монтируют обводной трубопровод Источник: Константин Завриков / V1.RU











Масштаб ЧП обусловлен значимостью здания канализационно-насосной станции. Через нее проходят сточные воды с квартир и других объектов двух районов города. Иными словами, в случае полного выхода из строя подобного объекта под угрозой отключения воды оказываются более 250 000 человек. И это все в июльскую жару за +40 градусов.

На место ЧП выехали заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев и глава города Владимир Марченко.



— Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе, где произошло обрушение конструкций на КНС-4. Причины произошедшего выясняются. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, — сообщили в пресс-службе администрации области.



В пресс-службе администрации города сообщили, что в связи с ЧП создан оперативный штаб под руководством мэра.



На месте ЧП всё еще разбирают завалы Источник: Арина Рязанова / V1.RU











— На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб. Глава Волгограда в режиме телефонной связи сделал первый доклад губернатору региона Андрею Бочарову о ситуации на объекте, — сообщили в мэрии. — Прорабатываются технологические решения для минимизации последствий инцидента на канализационной насосной станции.



С прибытием к месту взрыва чиновников встал тот самый вопрос о массовом отключении воды в квартирах горожан.

— Весь Красноармейский район идет на КНС-4. Одна часть Кировского идет на КНС-7, другая — на КНС-4. Потенциально без воды могут остаться 168 тысяч жителей Красноармейского района и 97 тысяч человек Кировского района. Об этом в ходе совещания на месте ЧП заявил Олег Тетерятник, бывший вице-мэр, а ныне директор «Концессий» — сообщают корреспонденты V1.RU.



В итоге отключать воду официально не стали, однако, по словам многих горожан, ресурс у них всё же пропал, а в близлежащих магазинах скупили все пятилитровые бутылки. В «концессиях» объяснили это паникой, которую развели в соцсетях — якобы из-за опасений об отключении воды все резко открыли краны и начали набирать тазики, из-за чего коммуникации не выдержали давления.

Погибли как минимум двое

Первыми из-под завалов достали тела двух погибших. Ими оказались начальник смены и электрогазосварщик. Источник редакции V1.RU сообщил, что 51-летнего начальника смены обнаружили на улице недалеко от места взрыва, а 61-летнего электрогазосварщика нашли внутри насосной станции.

По словам очевидцев, это холодильник для трупов. Он стоит возле места ЧП Источник: читатели V1.RU











Начальником смены был Юрий Зуев. Его сын узнал о трагедии из соцсетей.

— Я увидел информацию о том, что среди погибших Юрий Зуев. Это мой отец, но пока нигде официального подтверждения/опровержения не видел и по телефонам не смог получить, — рассказал Зуев-младший.

Позже ему официально подтвердили гибель отца.

— Мне уже сообщили всё. Но везде информация разная, — добавил сын погибшего. — Мы уже ездили и общались со службами. Я больше не могу ничего сказать. Официально он числился там начальником смены. Насколько он там реально был главным — я не знаю.

На месте вторые сутки дежурят правоохранители Источник: Константин Завриков / V1.RU











По данным из открытых источников, Юрий Зуев окончил агротехнологический факультет Волгоградского государственного аграрного университета по направлению подготовки «Лесное дело» и профилю «Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология». Осенью 2021 года он проходил преддипломную практику в ФБУ «Центр защиты леса».

В резюме выпускников вуза указано, что он владел английским и немецким языками, водительскими правами категории B и B1. Вуз характеризовал его как легкообучаемого, трудолюбивого, дисциплинированного, стрессоустойчивого и внимательного. Выпускник претендовал на должности лесничего, лесозаготовителя, инспектора по охране природы, инженера лесного хозяйства, егеря, проектировщика лесомелиоративных ландшафтов, озеленителя.

Осколки повредили автомобили Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Тела остальных погибших всё еще пытаются извлечь из-под завалов КНС.



Тем временем решается вопрос о том, что делать с пострадавшими собственниками квартир в доме напротив канализационно-насосной станции.

— Вчера приходили какие-то специалисты, проверяли, смотрели, фотографировали окна у людей, — рассказали местные жители. — Сегодня уже замеряли, у кого вылетели. Самая пострадавшая женщина — которой огромный кусок асфальта прилетел на пятом этаже. Многих дома не было. А кто был — говорят, сильная тряска была. Один парень рассказал, что он сидел за компьютером, когда к нему прилетела куча камней. Люди с 1–2 этажа получили большие куски асфальта в дом. Они сейчас убирают стекла. Когда к ним придут что-то замерять — неизвестно.

К слову, женщина с пятого этажа, квартира которой пострадала больше всех, каким-то чудом в этот день пришла домой позже и не стала жертвой взрыва.

У жителей дома напротив выбило окна Источник: Константин Завриков / V1.RU











— Эта женщина живет одна, — рассказали корреспонденты V1.RU с места ЧП. — Она говорит, что всегда любила, приходя с работы, сидеть на кухне у окна и решать кроссворды. Каким-то чудом в этот день она задержалась на работе и пришла после взрыва. А кухню у нее полностью уничтожило.

У многих пострадали автомобили.

— У одной семьи повредило сразу две машины — стекла выбило, кузов пострадал, — говорят очевидцы. — У другой девушки заднее стекло автомобиля «паутинкой» всё пошло. Сейчас на улице вычищают осколки стекол и куски асфальта, которые вокруг валяются. Все потные и уставшие, понимают, что работы еще много. Кто-то здесь вторые сутки дежурит.

Реакция официальных ведомств

В пресс-службе «Концессий водоснабжения» сначала сообщили, что произошло обрушение несущих конструкций на канализационно-насосной станции.



— На КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время взрыва на станции работало восемь человек, на данный момент известно о трех пострадавших, — сообщили в пресс-службе.



В ГУ МЧС России по Волгоградской области добавили, что на канализационно-насосной станции произошел хлопок.



— Поступила информация в ОДС ЦУКС о том, что в Красноармейском районе Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Силы и средства на месте, информация уточняется, — сообщили в ведомстве.



Из окон повыпадали пластиковые москитные сети Источник: Арина Рязанова / V1.RU











В ведомстве уточнили, что для ликвидации последствий ЧП привлечено 20 человек, 7 единиц техники.



— В 13:51 6 июля в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. На месте работают сотрудники МЧС России. К сожалению, есть двое погибших, — сообщили в ведомстве. — Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия.



В Следственном комитете Волгоградской области также сообщили о двух погибших при взрыве на канализационно-насосной станции.



— 6 июля 2024 года на канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения», расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания, — сообщили в ведомстве. — В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).



Воду пока что обещают не выключать Источник: Константин Завриков / V1.RU











Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с ЧП на канализационно-насосной станции в Волгограде. На место аварии выехал прокурор Красноармейского района Игорь Русяев.



— Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с аварией на канализационно-насосной станции, расположенной на улице Изобильной в Красноармейском районе Волгограда, где произошло обрушение части кровли здания, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Производится комплекс следственных действий, направленных на установление всех его обстоятельств. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.



Позже в мэрии и администрации региона заявили, что не будут отключать людей от водоснабжения для проведения восстановительных работ. А губернатор пообещал лишить горожан ресурса только после соответствующего предупреждения.

Также губернатор Андрей Бочаров призвал жителей региона «верить только официальным источникам информации». При этом его заместитель Олег Николаев, находясь на месте ЧП, когда журналисты обратились к нему за комментарием и попросили сообщить оперативную и достоверную информацию о ситуации на КНС, не просто категорически отказался, а прошел мимо, не изменив брезгливого выражения лица.



Всё, что известно о ситуации, V1.RU продолжает собирать в режиме онлайн.

Напомним, это далеко не первое крупное ЧП на объектах «концессий». Зимой этого года в Волгограде рухнула крыша центрального теплового пункта. По словам местных жителей, после этого у них пропала горячая вода. В ресурсоснабжающей организации уверяли, что оборудование работает в штатном режиме, а предварительной причиной провала крыши стал снег

Другая история с душком, которую обсуждали даже за границей, случилась 27 октября 2022 года. В районе сквера Александры Пахмутовой произошел прорыв двух труб канализационного коллектора, собирающего нечистоты Ворошиловского, Советского и частично Кировского районов. Для починки канализации пришлось отключить ХВС, ГВС и тепло — без ресурсов остались 200 000 человек.



Позже страдавшие без воды и тепла волгоградцы самоорганизовались и подали коллективный иск к ресурсоснабжающей организации. В марте его принял Центральный районный суд. Горожане потребовали компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей каждому истцу.

