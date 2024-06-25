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Происшествия Убийство или несчастный случай: в Краснодаре с парковки на полном ходу вылетел BMW X6 — главное о трагедии

Убийство или несчастный случай: в Краснодаре с парковки на полном ходу вылетел BMW X6 — главное о трагедии

В дорогом внедорожнике погибла целая семья

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Все, кто находился в машине — погибли

В Краснодаре днем 25 июня с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» выпала BMW X6. Внутри машины находилась целая семья. Корреспондент 93.RU с места ЧП рассказывает, что все трое погибли, медикам не удалось их спасти.

Что случилось

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением. В результате, машина, которая находилась на третьем этаже парковки, пробила железное ограждение и упала вниз. По данным мэра Краснодара Евгения Наумова, из прохожих никто не пострадал.

На камеры видеонаблюдения попали моменты падения машины.

Уличные кадры засняли падение машины с паркинга

Кто был в машине

В салоне упавшей машины находились женщина и ребенок 10–12 лет. За рулем был 37-летний водитель. Все они погибли на месте.

По словам очевидцев, ребёнок погиб сразу же. Мужчину-водителя пытались реанимировать около 15 минут. Однако этого сделать не удалось. Дольше всего врачи боролись за жизнь женщины, но она также умерла.

Трагическая случайность или убийство

В начале сообщалось, что у автомобиля могли просто отказать тормоза. На кадрах видно, как перед падением машина даже не замедлила ход.

Пассажиры пролетели несколько этажей

Прокуратура и МВД уже начали проверки.

— Водитель автомобиля, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже в Краснодаре. Иномарка упала на проезжую часть улицы. В результате произошедшего водитель, а также женщина и несовершеннолетний ребенок погибли, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но спустя несколько часов после трагедии региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Фоторепортаж с места ЧП можно посмотреть в материале по ссылке.

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