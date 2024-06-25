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Происшествия Затопило аквапарк и размыло пляж: шторм с градом обрушился на Яровое — видео

Затопило аквапарк и размыло пляж: шторм с градом обрушился на Яровое — видео

Непогода накрыла Алтайский край накануне, местные жители делятся страшными кадрами

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Затопило все туристические объекты

В Алтайском крае шторм с градом обрушился на Яровое и Славгород. Непогода пришла вчера, 24 июня и нанесла серьезный урон туристическим объектам. Видео и фотокадрами местные жители делятся в группе «Славгород • Яровое • 22» в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь от мощного потока воды пострадал пляж. Его серьезно размыло. Затопило и местный аквапарк.

Местные жители сообщают, что град побил посадки и даже балконы. Дачные участки также серьезно подтопило. Люди заявляют о проблемах со светом.

Град был очень крупным

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, штормовое предупреждение было объявлено на 24 июня и на ночь 25 июня. Сейчас в регионе погода стабилизировалась.

Вы из Новосибирска и отдыхали в Яровом? Присылайте свои фото и видео!
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В Новосибирске в ближайшие три дня жара также будет иногда сменяться грозами.

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Шторм Град Яровое Алтайский край
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