Затопило аквапарк и размыло пляж: шторм с градом обрушился на Яровое — видео

Затопило все туристические объекты Источник: Славгород • Яровое • 22 / Vk.com











В Алтайском крае шторм с градом обрушился на Яровое и Славгород. Непогода пришла вчера, 24 июня и нанесла серьезный урон туристическим объектам. Видео и фотокадрами местные жители делятся в группе «Славгород • Яровое • 22» в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь от мощного потока воды пострадал пляж. Его серьезно размыло. Затопило и местный аквапарк.

Источник: Славгород • Яровое • 22 / Vk.com

Местные жители сообщают, что град побил посадки и даже балконы. Дачные участки также серьезно подтопило. Люди заявляют о проблемах со светом.

Град был очень крупным Источник: Подслушано Славгород и Яровое / Telegram











По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, штормовое предупреждение было объявлено на 24 июня и на ночь 25 июня. Сейчас в регионе погода стабилизировалась.