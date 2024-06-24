Жара до +35 градусов в городе: что еще ждет новосибирцев на рабочей неделе в Новосибирске — прогноз погоды

В Новосибирске в ближайшие три дня жара будет иногда сменяться грозами. Температура будет держаться выше +30 градусов днем. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов УГМС Наталья Кичанова, существенных изменений ждать не стоит.
Во вторник, 25 июня, погода сохранится преимущественно без осадков. Ветер будет южного и юго-восточного направления ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Ночью температура будет +19...+21 градус, а днем +32...+34 градусов.
В среду, 26 июня, ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Ночью обещают +19...+21 градусов, а днем будет +31...+33 градусов.
В четверг, 27 июня, будет преимущественно без осадков. Ветер не изменится со вторника: южный 4–9 м/с. Ночью будет +18...+20 градусов, а днем поднимется до +31...+33 градусов.
В Новосибирске и в Искитиме на выходных были побиты температурные рекорды. В Искитиме в субботу, 22 июня, температура поднялась до +34,6 градуса. Последний рекорд был в 1982 году и тогда зафиксировано было +33,5 градуса.