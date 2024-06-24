Такое было в 1982 году: Новосибирск и Искитим на выходных побили рекорды по температуре

Новосибирцы спасаются от жары в парках и у воды Источник: Анна Скок/ NGS.RU











В Новосибирске и в Искитиме на выходных были побиты температурные рекорды. Как рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», В Искитиме в субботу, 22 июня, температура поднялась до +34,6 градуса. Последний рекорд был в 1982 году и тогда зафиксировано было +33,5 градуса.

В воскресенье, 23 июня, в Искитиме тоже был побит рекорд 1982 года. Тогда температура поднялась до +34,9 градуса. При этом сегодня, 24 июня, в 6 утра в Искитиме уже было +32 градуса.

Аномальные температуры были зафиксированы на станции Обская. В воскресенье, 23 июня, там было зафиксировано +32,3 градуса. Предыдущий рекорд был в 2006 году — +31,7 градуса.

О том, как новосибирцы переживают жаркий понедельник, НГС рассказывает в онлайн-трансляции. Жители города заняли пляжи скупили вентиляторы, а дети захватили фонтаны.