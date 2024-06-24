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Происшествия Бэллу Кузнецову из «Пацанок» избили в московском баре

Бэллу Кузнецову из «Пацанок» избили в московском баре

Инцидент произошел на Покровском бульваре, вместе с ней пострадала еще одна участница шоу

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Сибирячке понадобилась помощь врачей

Участниц шоу «Пацанки» — сибирячку Бэллу Кузнецову и уроженку Чебоксар Костью Купер — избили в московском баре. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Mono Bar на Покровском бульваре.

В заведении у участниц шоу завязался конфликт с одним из посетителей. В итоге мужчина несколько раз ударил своих оппоненток, а после сбежал из бара.

Утоняется, что Белле Кузнецовой понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Корреспондент НГС попытался связаться с сотрудниками заведения, но на звонки журналиста никто не ответил.

Белла Кузнецова родилась в 2002 году в Новосибирске, занималась боксом, в программу «Пацанки» пришла в пятом сезоне. Костья Купер — 25 лет, родилась в Чебоксарах, на шоу также появилась в пятом сезоне.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Бэллы Кузнецовой после участия в телешоу. Подробнее по ссылке.

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Шоу Пацанки Белла Кузнецова Драка Москва Новосибирск
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