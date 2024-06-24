Бэллу Кузнецову из «Пацанок» избили в московском баре

Сибирячке понадобилась помощь врачей Источник: YesNoYes / youtube.com











Участниц шоу «Пацанки» — сибирячку Бэллу Кузнецову и уроженку Чебоксар Костью Купер — избили в московском баре. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Mono Bar на Покровском бульваре.



В заведении у участниц шоу завязался конфликт с одним из посетителей. В итоге мужчина несколько раз ударил своих оппоненток, а после сбежал из бара.



Утоняется, что Белле Кузнецовой понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Корреспондент НГС попытался связаться с сотрудниками заведения, но на звонки журналиста никто не ответил.



Белла Кузнецова родилась в 2002 году в Новосибирске, занималась боксом, в программу «Пацанки» пришла в пятом сезоне. Костья Купер — 25 лет, родилась в Чебоксарах, на шоу также появилась в пятом сезоне.

