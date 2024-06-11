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Казарма загорелась в Военном городке — видео

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Происшествия Несколько дней лазили подростки: казарма загорелась в Военном городке в Новосибирске — видео

Несколько дней лазили подростки: казарма загорелась в Военном городке в Новосибирске — видео

На место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи

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Пожар начался примерно в 20 часов

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось здание на территории Военного городка. О происшествии в редакцию НГС сообщил читатель Никита.

По словам новосибирца, пожар начался около 20 часов во вторник, 11 мая.

— На территории Военного городка горят заброшенные памятники архитектуры. Только что к месту пожара подъехала машина скорой помощи. Последние несколько дней в данной казарме лазили подростки, возможно они и стали причиной пожара, — рассказал НГС читатель.

Новосибирец добавил, что сейчас на месте происшествия наблюдается сильное задымление, открытый огонь уже потушен.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, в ведомстве пообещали предоставить информацию о пожаре позже.

Днем в микрорайоне «Щ» загорелся пассажирский автобус. В момент пожара в нем находились 9 человек, никто не пострадал.

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Новосибирск МЧС Пожар Военный городок
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