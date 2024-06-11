Несколько дней лазили подростки: казарма загорелась в Военном городке в Новосибирске — видео

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось здание на территории Военного городка. О происшествии в редакцию НГС сообщил читатель Никита.
По словам новосибирца, пожар начался около 20 часов во вторник, 11 мая.
— На территории Военного городка горят заброшенные памятники архитектуры. Только что к месту пожара подъехала машина скорой помощи. Последние несколько дней в данной казарме лазили подростки, возможно они и стали причиной пожара, — рассказал НГС читатель.
Новосибирец добавил, что сейчас на месте происшествия наблюдается сильное задымление, открытый огонь уже потушен.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, в ведомстве пообещали предоставить информацию о пожаре позже.
Днем в микрорайоне «Щ» загорелся пассажирский автобус. В момент пожара в нем находились 9 человек, никто не пострадал.