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Происшествия Пассажирский автобус выгорел в микрорайоне «Щ» — в нем ехали 9 человек

Пассажирский автобус выгорел в микрорайоне «Щ» — в нем ехали 9 человек

Пожарные справились с огнем за 6 минут

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Пожарные потушили ПАЗик за 6 минут

11 июня вспыхнул пассажирский пригородный автобус №718 сообщением Садовое общество Полянка — Общественный торговый центр. Инцидент произошел в 2 часа дня в микрорайоне «Щ» в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МЧС. По данным спасателей, в момент возгорания находились водитель и 8 пассажиров.

— В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту вызова. К этому времени транспортное средство было полностью охвачено огнем, — рассказали пожарные. — На происшествие реагировали 8 бойцов пожарной охраны и 2 единицы техники.

Судя по фото, автобус полностью выгорел

Водитель и пассажиры автобуса успели выбраться из горящего ПАЗика еще до появления на месте ЧП спасателей, в пожаре никто не погиб и не пострадал. За 4 минуты пожарные остановили распространение огня, еще через 2 пылающий автобус полностью потушили.

Вы находились в автобусе, когда там начался пожар или сняли происшествие на видео? Расскажите об этом журналистам НГС по телефону +7923–157–0000 или на редакционный телеграм.
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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на видео попал пожар в трамвае. Из него эвакуировали 20 человек.

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