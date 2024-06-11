Пассажирский автобус выгорел в микрорайоне «Щ» — в нем ехали 9 человек

Пожарные потушили ПАЗик за 6 минут Источник: ГУ МЧС России по НСО











11 июня вспыхнул пассажирский пригородный автобус №718 сообщением Садовое общество Полянка — Общественный торговый центр. Инцидент произошел в 2 часа дня в микрорайоне «Щ» в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МЧС. По данным спасателей, в момент возгорания находились водитель и 8 пассажиров.



— В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту вызова. К этому времени транспортное средство было полностью охвачено огнем, — рассказали пожарные. — На происшествие реагировали 8 бойцов пожарной охраны и 2 единицы техники.

Судя по фото, автобус полностью выгорел Источник: ГУ МЧС России по НСО











Водитель и пассажиры автобуса успели выбраться из горящего ПАЗика еще до появления на месте ЧП спасателей, в пожаре никто не погиб и не пострадал. За 4 минуты пожарные остановили распространение огня, еще через 2 пылающий автобус полностью потушили.