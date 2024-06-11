Эвакуацию объявили в магазине «Леруа Мерлен» на Ватутина — видео

В Новосибирске в магазине «Леруа Мерлен», расположенном в СТЦ «Мега», эвакуировали посетителей и сотрудников. Информация появилась сегодня, 11 июня, около 10:30 в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».
В ролике видно, что люди столпились напротив здания. Слышно, что по громкоговорителю всех просят покинуть помещения.
Телефон СТЦ «Мега» оказался занят, когда корреспондент НГС попыталась уточнить информацию. Читатель НГС сообщил, что внутрь никого не пускают.
Днем 18 мая в Новосибирске в девятиэтажном доме произошло возгорание. Из-за этого пришлось эвакуировать людей из здания.