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Происшествия Эвакуацию объявили в магазине «Леруа Мерлен» на Ватутина — видео

Эвакуацию объявили в магазине «Леруа Мерлен» на Ватутина — видео

Сотрудники столпились у здания

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Покинуть здание всех попросили сегодня утром

В Новосибирске в магазине «Леруа Мерлен», расположенном в СТЦ «Мега», эвакуировали посетителей и сотрудников. Информация появилась сегодня, 11 июня, около 10:30 в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

В ролике видно, что люди столпились напротив здания. Слышно, что по громкоговорителю всех просят покинуть помещения.

Телефон СТЦ «Мега» оказался занят, когда корреспондент НГС попыталась уточнить информацию. Читатель НГС сообщил, что внутрь никого не пускают.

Днем 18 мая в Новосибирске в девятиэтажном доме произошло возгорание. Из-за этого пришлось эвакуировать людей из здания.

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Эвакуировали Леруа Мерлен Эвакуация в Новосибирске МЕГА
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