17-летний подросток утонул в новосибирской реке — его тело до сих пор не нашли

17-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области. О трагедии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, вечером 9 июня в селе Петропавловка Краснозерского района два молодых человека приехали на берег реки Карасук, где 17-летний подросток решил искупаться. В один момент парень скрылся под водой, тело подростка до сих пор не нашли.
Сотрудники организовали доследственную проверку. Сейчас проводятся поисковые и следственные мероприятия.
Следователи напомнили, что нельзя пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов.
Недавно в Татарском районе утонули два рыбака. Тело одного из них запуталось в сетях.