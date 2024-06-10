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Происшествия 17-летний подросток утонул в новосибирской реке — его тело до сих пор не нашли

17-летний подросток утонул в новосибирской реке — его тело до сих пор не нашли

Трагедия произошла 9 июня

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Сейчас тело юноши ищут специалисты

17-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области. О трагедии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вечером 9 июня в селе Петропавловка Краснозерского района два молодых человека приехали на берег реки Карасук, где 17-летний подросток решил искупаться. В один момент парень скрылся под водой, тело подростка до сих пор не нашли.

Сотрудники организовали доследственную проверку. Сейчас проводятся поисковые и следственные мероприятия.

Вы знали погибшего подростка, или были очевидцем случившегося, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Следователи напомнили, что нельзя пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов.

Недавно в Татарском районе утонули два рыбака. Тело одного из них запуталось в сетях.

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