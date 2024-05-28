Покалечен Зевс: жители нового ЖК ополчились на жесткого соседа — его собаку увезли к ветеринару с ножевым ранением

По словам жильцов, инцидент произошел 27 мая. В ветеринарной клинике у пса Зевса диагностировали колото-резаную рану Источник: предоставлено героями публикации











Жители 16-этажки на Красном проспекте, 311 в Новосибирске обвинили соседа в том, что он сильно покалечил своего ротвейлера по имени Зевс. В полицию поступило заявление, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.

— Сотрудники выезжали на место. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отмечают в ведомстве.



«Рана глубиной 4 сантиметра»

Дарья, одна из жительниц дома, заявила корреспонденту НГС, что хозяин животного живет в арендованной квартире. По ее словам, инцидент с ним произошел вечером 27 мая. На фотографиях, которые девушка прислала в редакцию, видны кровяные следы на стенах подъезда и тротуарной плитке на улице.



— Неравнодушные соседи увидели лужи крови и пытались задержать мужчину, но он успел закинуть истекающего кровью питомца в квартиру и спустился к возмущенным людям. Сначала говорил, у них с животным случился конфликт, потом — что якобы его собаку погрызла другая, — утверждает Дарья



В итоге соседи убедили хозяина отвезти собаку в клинику и сопроводили его. В заключении ветклиники «Антарес», копия которого есть в распоряжении НГС, сказано, что у пса обнаружили колото-резаную рану.

— В 19:30 в клинику поступила собака с кровотечением на правой грудной конечности в области плечевого сустава. При осмотре обнаружена колото-резаная рана (длина — 3, глубина — 4 сантиметра). Произведено ушивание мышечной ткани и кожи, — подчеркивается в документе.



По версии еще одной соседки Ольги, хозяин в клинике заявил, что не будет платить врачам и грубо себя вел



— Когда собаке ставили наркоз, он на нее еще и сверху сел, ударил поводком. Затем мы закрылись на ключ, он снова пытался туда попасть <…> Когда пес очнулся, увезли в одну из клиник — сейчас он на передержке. Ночью после того, как пришел и не нашел собаку, стал долбиться к соседям. Угрожал, кричал. После этого наряд его забрал, на него написали заявление, но через несколько часов полиция доставила его обратно, — заявила жительница.



В «Антаресе» НГС посоветовали обращаться за комментарием по поводу ситуации в клинике непосредственно к женщине-врачу, которая в тот день была на смене. Там уточнили, что следующий ее выход на работу — 31 мая, и на момент подготовки публикации не предоставили ее контакты. Также корреспондент несколько раз пыталась дозвониться до владельца ротвейлера, но он не взял трубку.

«Будет пристроен в добрые руки»

Инспектор Росприроднадзора, зоозащитница Елена Сундукова рассказала редакции, что в сложившейся ситуации стоит добиваться, чтобы Зевс больше не вернулся к прежнему владельцу. Ко всему прочему, считает она, у мужчины нет на руках каких-либо документов на пса за исключением ветеринарного паспорта.

— Ветпаспорт документом на собаку не является. Соседи составляли договор на себя, заплатили за ветеринарные услуги по операции, за стационар в другой клинике, купили ему ошейник, поводок, сейчас определяют на платную передержку — большая благодарность, они скинулись всем домом. Передержка с медицинским уходом, то есть пес получит уколы, таблетки, ему будут обрабатывать рану, — рассказывает Сундукова.

На видео слышно, как мужчина говорит, что пес подрался Источник: Елена Сундукова

Собеседница надеется, что в итоге у ротвейлера появятся новые хозяева.

— Дальше будем общаться с сотрудниками полиции, разбираться. Надеемся, закон окажется на нашей стороне. Собаку ждет реабилитация, социализация, работа с кинологом, скорее всего, потому что он не воспитан. Возможно, этими действами за два года у него нарушена психика. Потом Зевс будет пристроен в добрые руки, если опять же закон встанет на нашу сторону — у нас планы найти ему хорошего, любящего хозяина, семью и дом, — отмечает зоозащитница.



В прошлом году в поселке под Новосибирском мужчина в упор застрелил собаку — на место убийства сбежались дети.

