В Новосибирске прошли съемки популярного телешоу: отгадайте, что украли у музыканта

В Новосибирске на съемках телепрограммы «Играй, гармонь» украли музыкальный инструмент — гармонь. Об этом сообщили в группе передачи в соцсети «ВКонтакте».

Инструмент принадлежит Константину Красноперову. Он рассказал журналисту НГС о том, как исчезла его гармонь.

Он рассказал НГС, что одной из причин стала невнимательность — музыкальный инструмент остался на улице во время съемок. Когда о гармони вспомнили, ее уже не было на месте.

