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Происшествия В Новосибирске прошли съемки популярного телешоу: отгадайте, что украли у музыканта

В Новосибирске прошли съемки популярного телешоу: отгадайте, что украли у музыканта

Инцидент случился в середине мая

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Сейчас в группе программы объявили сбор средств для покупки нового музыкального инструмента

В Новосибирске на съемках телепрограммы «Играй, гармонь» украли музыкальный инструмент — гармонь. Об этом сообщили в группе передачи в соцсети «ВКонтакте».

Инструмент принадлежит Константину Красноперову. Он рассказал журналисту НГС о том, как исчезла его гармонь.

Он рассказал НГС, что одной из причин стала невнимательность — музыкальный инструмент остался на улице во время съемок. Когда о гармони вспомнили, ее уже не было на месте.

Константин подтвердил, что съемки проходили в Новосибирске — он приезжал в город около десяти дней назад, 14 мая. Музыкант отметил, что не обращался в полицию из-за инцидента с его инструментом.

Сейчас в группе телепрограммы объявили сбор средств для покупки нового музыкального инструмента для исполнителя.

Несколько дней назад стало известно, что у директора элитной новосибирской школы украли драгоценности. Сибирячка оставила украшения в отеле.

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