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Происшествия подробности Названа сумма взятки, в которой могут обвинять экс-замглавы Минобороны РФ. Это больше одного миллиарда

Названа сумма взятки, в которой могут обвинять экс-замглавы Минобороны РФ. Это больше одного миллиарда

По версии следствия, бизнесмены строили Иванову дом и покупали необходимые вещи взамен на подряды

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Иванову грозит до 15 лет тюрьмы

Стало известно, какую взятку могут вменить задержанному Тимуру Иванову. Возможная сумма — более одного миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Иванов предоставлял выгодные подряды бизнесменам, а они взамен оказывали экс-замглавы различные услуги — от строительства дома до оплаты необходимых ему вещей.

— Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 миллиарда рублей. Еще будет проводиться экспертиза, — рассказал собеседник агентства.

Период вменяемого Иванову преступления — с 2018 по 2023 год. В среду, 24 апреля, экс-замглавы был заключен под стражу. Также арестовали и друга Иванова Сергея Бородина, его обвиняют в соучастии при получении взятки. Бородин занимался вопросами строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя. Почитайте о том, что известно о Тимуре Иванове. Он отвечал за медицину в армии и квартиры военным.

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Тимур Иванов Взятка Суд Подряды Обвинение
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