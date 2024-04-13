«Контракт заключен». Муж Елены Блиновской решил уйти на СВО

Пара вела роскошную жизнь Источник: elena_blinovskaya / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской решил отправиться на СВО. Об этом ТАСС рассказали в окружении Алексея.



Он заключил контракт и в ближайшее время окажется в зоне спецоперации.

— Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал, — сказал собеседник журналистов.

Помимо налогов, Елена должна государству пени и штрафы Источник: Городские порталы

От других комментариев он отказался, сославшись на решение Алексея «не светить эту историю». Источник телеграм-канала SHOT сообщает, что Блиновский при помощи контракта пытается избежать потери бизнеса, реабилитироваться и помочь своей жене.



Источник: elena_blinovskaya / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Коуча задержали при попытке выезда из России по подозрению в неуплате налогов. Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени. Елену отправили под домашний арест, она просила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий. Но суд был непреклонен. Более того, в январе 2024 года ее отправили в СИЗО. Виной тому стало нарушение правил домашнего ареста: Блиновская закатила у себя дома роскошную вечеринку-корпоратив, где подавали «коктейли на богатом». Снимки просочились в Сеть, и сторона обвинения использовала мероприятие как причину ужесточить меру пресечения для матери четверых детей.



За время следствия стали известны результаты экономической экспертизы, которая проводилась по уголовному делу. Сумма недоимки со стороны бизнес-коуча составила более 906 миллионов рублей. За махинации с деньгами Блиновской грозит до 16 лет в колонии. Отразилось следствие и на близких Елены — правоохранители арестовали счет мамы Блиновской из-за долгов дочери. В общей сумме среди накоплений родительницы блогера было 168 тысяч рублей.

