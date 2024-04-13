Над городами России пролетела баллистическая ракета. Рассказываем всё об этом запуске

Сегодня, 12 апреля, с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Испытания прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ.
— Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме, — заявили в Минобороны.
Местные жители увидели в небе над Волгоградом извивающийся след от пуска ракеты. Очевидцы утверждают, что перед этим в небе вспыхнула яркая вспышка.
Ранее мы писали о том, как с полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету. Тогда раздавшийся взрыв очень напугал очевидцев. Мы собирали всю информацию о происшествии в онлайн-репортаже.