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Происшествия Над городами России пролетела баллистическая ракета. Рассказываем всё об этом запуске

Над городами России пролетела баллистическая ракета. Рассказываем всё об этом запуске

Очевидцы сняли произошедшее на видео

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Очевидцы увидели в небе извивающийся след

Сегодня, 12 апреля, с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Испытания прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ.

— Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме, — заявили в Минобороны.

Момент пуска сняли на видео

Местные жители увидели в небе над Волгоградом извивающийся след от пуска ракеты. Очевидцы утверждают, что перед этим в небе вспыхнула яркая вспышка.

Ранее мы писали о том, как с полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету. Тогда раздавшийся взрыв очень напугал очевидцев. Мы собирали всю информацию о происшествии в онлайн-репортаже.

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