Всё бежит на площадь Станиславского: в Новосибирске прорвало трубу на улице Титова — видео

Потоки воды появились между тротуаром и проезжей частью Источник: читательница НГС Алина











В Новосибирске произошло коммунальное ЧП на улице Титова. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Алина.



Инцидент произошел около 22:30 во вторник, 9 апреля, у дома №21 на улице Титова.

Источник: Читательница НГС Алина

— Прямо сейчас. Улица Титова, 21. Пар был, скорее всего горячая вода. Уже всё бежит на круг на площади Станиславского, — рассказала местная жительница.



В диспетчерской службе «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что заявка о происшествии поступила в 22:40. Сейчас аварийные бригады направляются на место происшествия.



В пресс-службе «СГК» также сообщили, что аварийная бригада компании отправлена на место коммунального ЧП для проверки информации. Точные сроки устранения неисправности пока неизвестны.

