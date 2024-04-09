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Происшествия эксклюзив Всё бежит на площадь Станиславского: в Новосибирске прорвало трубу на улице Титова — видео

Всё бежит на площадь Станиславского: в Новосибирске прорвало трубу на улице Титова — видео

На место происшествия направлены аварийные бригады

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Потоки воды появились между тротуаром и проезжей частью

В Новосибирске произошло коммунальное ЧП на улице Титова. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Алина.

Инцидент произошел около 22:30 во вторник, 9 апреля, у дома №21 на улице Титова.

— Прямо сейчас. Улица Титова, 21. Пар был, скорее всего горячая вода. Уже всё бежит на круг на площади Станиславского, — рассказала местная жительница.

В диспетчерской службе «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что заявка о происшествии поступила в 22:40. Сейчас аварийные бригады направляются на место происшествия.

В пресс-службе «СГК» также сообщили, что аварийная бригада компании отправлена на место коммунального ЧП для проверки информации. Точные сроки устранения неисправности пока неизвестны.

В конце марта в Новосибирске затопило улицу Ипподромскую. Причиной стал прорыв магистральной теплосети.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коммунальное ЧП СГК Горводоканал
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