Под угрозой тысячи домов: пик паводка в Оренбургской области еще впереди

По прогнозам властей Оренбургской области, в ближайше время регион затопит еще сильнее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











С вечера пятницы, 5 апреля, Оренбургская область медленно, но верно уходит на дно после прорыва дамбы. Первым от происшествия пострадал Орск. Здесь за считаные часы затопило тысячи домов, оставив без жилья местных жителей, которые теперь вынуждены ютиться в пунктах временного размещения, у родственников и знакомых. Власти пообещали пострадавшим выплаты, но те показались местным жителям настолько нищенскими, что они устроили акцию протеста на центральной площади города. Тем временем ожидается, что пик паводка еще впереди. Рассказываем коротко обо всем, что происходило в Оренбургской области на третьи сутки великого потопа.

Подсчитана предварительная сумма ущерба

Власти Оренбургской области подсчитали предварительную сумму ущерба от паводка. Она составила 21 млрд рублей.

— Эта сумма считалась исходя из количества домов, цены квадратного метра. И в случае полной утери, конечно, это компенсируем, — отметил глава региона Денис Паслер. — Пункты временного размещения будут работать столько, сколько нужно. Сегодня мы составляем реестр гостиниц, общежитий, санаториев. Будем активно предлагать выбор для возможного переселения в эти объекты. Это отдельная комната, соответствующие удобства. Расходы по пребыванию людей в этих объектах мы возьмем на себя в пределах 10 тысяч в месяц в течение 6 месяцев.

Пострадавшим пообещали выплаты

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Денис Паслер отчитался о том, что дал поручение начать выплаты пострадавшим от затопления.



— Порядка 10 000 в месяц на срок до полугода тем, кто сегодня не находится в ПВР, но и не проживает в своем жилье. Примем все нормативные акты в ближайшие дни, — подчеркнул Паслер.



Также принято решение продолжить выплату зарплаты рабочим в полном объеме. На эти цели работодатели получат компенсацию из бюджета.



— Кроме того, все оперативно получат единовременную выплату. На этой неделе планируется произвести порядка 16 тысяч выплат, эта работа продолжится и дальше, — заявил глава региона.



Жители Орска вышли на центральную площадь города с протестом

Пострадавшие от потопа жители Орска вышли с протестом на главную площадь города. Они просили президента вмешаться в ситуацию и заявляли, что не согласны с компенсацией, которую им обещают власти: 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества, 100 тысяч — за полную. По словам пострадавших, этих денег ни на что не хватит.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

— И почему люди, у которых всё утонуло, должны мучиться? 100 тысяч — это максимум, что нам готовы заплатить, хотя глава города сказал, что до 750 тысяч могут заплатить. Но люди там потеряли всё! — рассказал один из пострадавших в беседе с корреспондентом издания 74.RU.



— Моя бывшая жена с двумя детьми ушла из своего дома. Куда? Он по крышу [в воде]. Вода сойдет — дальше что? — возмущался еще один местный житель.



— Многие потеряли работу — деньги неоткуда брать, где жить? Гостиницу снимать? Он [мэр] когда будет гостиницу оплачивать? Ты должен заплатить сам, а потом прийти с чеком? Так должно происходить? — задавался вопросами еще один человек.



Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Эпидемиологическая ситуация

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала об эпидемиологической ситуации в Орске, сложившейся в связи с паводком. По ее словам, в городе зарегистрировано 27 случаев кишечной инфекции, 9 из них подтверждены. Два человека заразились норовирусом. В регионе создали оперативную группу, которая контролирует наличие у пострадавших необходимых лекарств, особенно тех, которые надо принимать регулярно.

Также Савинова отметила, что в Оренбуржье не зафиксировали ни одного случая смерти из-за утопления во время паводка.

— У нас нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением, ни в Орске, ни в Тоцком, — отметила министр.



Обращений с травмами из-за паводка, по ее словам, также не поступало.

Пик паводка еще впереди

Власти Оренбургской области заявили, что паводковые процессы в регионе приближаются к пиковым значениям.

— На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов, — говорится в телеграм-канале пресс-службы главы региона. — На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 41 мостовое сооружение, а также 85 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть.

На момент публикации известно, что из-за паводка в Оренбургской области (без учета Орска) подтоплены 10 185 жилых домов и 12 675 приусадебных участков в 25 муниципальных образованиях.

— Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 6263 человека, в том числе 1519 детей. В 31 ПВР размещен 1551 человек, из них 283 ребенка, — сообщает пресс-служба главы региона.

