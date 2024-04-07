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Происшествия Прорыв дамбы в Орске 20 фотографий из затопленного Орска: как сейчас выглядит город

20 фотографий из затопленного Орска: как сейчас выглядит город

Наши коллеги передали эти кадры с заполненных водой улиц

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После прорыва дамбы в Оренбургской области уходит под воду город Орск. По последним данным, в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч человек. Люди уезжают в безопасные районы и помогают пожилым соседям.

— Удалось соседку уговорить, не хотела уезжать, — рассказывает местная жительница Анна. — Мы говорим: «Давайте, нет ни света, ни газа». Вот везем ее к внучке. Не хотела эвакуироваться: возраст уже, старенькая. Говорит: «Мне всего хватит». А сами мы к родителям переехали.

— Мои не хотят эвакуироваться. Я себя так чувствую, будто бросила их, — рассказывает другая жительница Орска Юлия Владимировна. — А свекровь вцепилась в мужа: «Без него не поеду». Он инвалид, без ног и на протезах, говорит: «Куда я поеду с мешком? У меня тут таблетки». Ни в какую не хочет уезжать! Будет у нас принудительная эвакуация? Что ж такое-то? Вода и продукты у них есть, а электричества нет. И ладно свечи, как-то вскипятят воду, но скоро батарейки телефонов сядут, и что делать? Мы без связи с ними останемся.

В телеграм-канале правительства области сообщили, что 18 человек заражены норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Их состояние не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.

Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-хронике. На месте, в Орске, работают корреспонденты 74.RU. Посмотрите фотографии, которые они сделали в подтопленном городе.

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