Где находится Орск, подтопленный из-за прорыва дамбы, и чем он известен?

Орск принял на себя основной удар стихии Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Последние сутки ленты новостей федеральных СМИ заполнены новостями о судьбе жителей Орска. Город в Оренбургской области переживает серьезное бедствие: в зоне подтопления оказались сотни домов и тысячи участков, эвакуированы свыше 700 человек — и при этом еще не все согласились эвакуироваться. Спасатели МЧС вывозят домашних животных.



Чем известен город Орск?

В Орске, расположенном 280 километрах к востоку от Оренбурга, по данным на 2021 год, проживало почти 190 тысяч человек. Есть международный аэропорт — филиал АО «Аэропорт Оренбург».

Город — старый, уникальный: в нем две части — европейская (Новый город) и азиатская (Старый город), и граница проходит по реке Урал. Причем Новый город (Соцгород) возводился в 1930-х группой немецких архитекторов под руководством Ганса Шмидта как система промышленно-жилых комплексов на основе новаторских градостроительных идей как будущий город-сад.

В старину здесь проходил караванный торговый путь «Дорога Канифы», а сам Орск был заложен в 1735 году Оренбургской экспедицией и изначально именно назывался Оренбургом. Но потом крепость, предназначенную для обороны от кочевников, переименовали в Орскую, а Оренбург перенесли.

В Орской крепости побывало немало видных исторических личностей: немецкий ученый Александр Гумбольдт, цесаревич Александр Николаевич (будущий Александр II), а с ним — Василий Жуковский, цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II). В этой крепости находился в ссылке Тарас Шевченко, и в городе был создан его музей.

Это крупный промышленный центр, второй по значению в области — здесь работает старейшее предприятие в нефтеперерабатывающей отрасли страны Орскнефтеоргсинтез, один из старейших производителей холодильной техники Орский механический завод. Сокровище местной горы Полковник — яшма, изделия из которой есть даже в Эрмитаже. При этом в городе есть проблемы со здравоохранением: Орск неоднократно называли городом с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ в России (3,5 процента населения).

В Орске были открыты более 40 археологических памятников — поселений, курганных могильников, одиночных курганов. Среди достопримечательностей — Муниципальный театр драмы им. А. С. Пушкина, историко-краеведческий музей, Спасо-Преображенская церковь, мечеть имени Дербсали Беркембаева и памятник старогородскому пирожку, местному кормильцу. Дело в том, что на местном мясокомбинате придумали использовать в начинку тщательно промытую и очищенную требуху, которая не учитывалась и шла мимо фондов, что особенно выручало горожан в годы Великой Отечественной, когда город отдавал многое действующей армии.