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Происшествия Прорыв дамбы в Орске обзор «Все дома у вас уплыли»: очевидцы показали, как выглядит затопленный Орск, где прорвало дамбу

«Все дома у вас уплыли»: очевидцы показали, как выглядит затопленный Орск, где прорвало дамбу

Эвакуация не прекращается ни на минуту

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Жителей Орска начали экстренно эвакуировать вечером 5 апреля

Когда утром 5 апреля спасатели предлагали жителям Орска эвакуироваться из-за возможного прорыва дамбы, практически все отказывались, потому что верили — самого страшного не произойдет. Но напор воды из реки Урал оказался таким сильным, что вечером того же дня дамбу прорвало, а жители начали молить о помощи. Спасатели делают всё возможное, чтобы избежать большого количества жертв, тем временем вода продолжает прибывать.

— Придурки, утром отказались, а когда вода пошла, так давай помощь просить, — еле сдерживая слезы рассказывает местная жительница, которой удалось эвакуироваться.

Но не всем так повезло. Объезжая затопленные территории, спасатели обнаружили тела трех человек. Смерть двух из них с прорывом не связана, а вот третий накануне отказался эвакуироваться.

— Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу, — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.

Некоторых жителей в момент прорыва, к счастью, не оказалось дома. Они попросили друзей рассказать, как обстоят дела с их домами, ответ оказался неутешительным.

— Сань, к сожалению, это твой дом, — обращается мужчина к своему соседу в тот момент, когда на видео появляется крыша дома, торчащая из воды. — Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь, у людей у всех тут жопа. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Ну всё, все дома у вас уплыли.

Один из соседей мужчины, кажется, воспользовался советом «не расстраиваться». В момент потопа он успел забраться на крышу собственного дома. Не исключено, что здесь ему придется провести довольно долгое время — по предварительным оценкам властей, вода из Орска будет уходить более двух недель. Единственное, о чём мужчина жалеет, так это о том, что не взял с собой воду.

Местные жители обращают внимание на то, что многие животные в такой ситуации оказались брошены. В отличие от людей, они не могут забраться на крыши домов и пользуются любой возможностью остаться на суше. Так, одна из собак пыталась балансировать на балке.

— Собака, бедная, на доске какой-то, как мне ее жалко! Побоится, наверное, поплыть, как бы ей помочь... Дома по крышу в воде, сараи, надворные постройки — всё затоплено! — комментирует читатель.

По информации МЧС, эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. Из затопленного микрорайона Старый город эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей.

По последним актуальным данным, подтоплено более 2400 жилых домов и свыше 3000 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находятся 242 человека, в том числе 73 ребенка.

Оперативно узнавать информацию о прорыве дамбы в Орске и о том, какая обстановка сейчас в городе, вы можете в нашей онлайн-трансляции.

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