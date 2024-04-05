Беспилотники массово атаковали Россию. В Ростовской области сбили 40 целей, в центре Курска — пожар

Взрывы в небе над Ростовской областью Источник: «Это Ростов» / T.me, SHOT / T.me

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники атаковали Курск и Белгород.



Над Курском сбили несколько БПЛА. Один из них попал в жилой дом, также загорелись два частных дома. Еще один пожар начался в здании Областного центра развития творчества детей и юношества.

— По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. <...> Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред, — подчеркнул курский губернатор Роман Старовойт.

Кадры из Курска Источник: Роман Старовойт / T.me











Источник: Роман Старовойт / T.me











Вскоре ПВО начала работать в Ростовской области.

