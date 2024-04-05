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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники массово атаковали Россию. В Ростовской области сбили 40 целей, в центре Курска — пожар

Беспилотники массово атаковали Россию. В Ростовской области сбили 40 целей, в центре Курска — пожар

Один из дронов попал в жилой дом

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Взрывы в небе над Ростовской областью

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники атаковали Курск и Белгород.

Над Курском сбили несколько БПЛА. Один из них попал в жилой дом, также загорелись два частных дома. Еще один пожар начался в здании Областного центра развития творчества детей и юношества.

— По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. <...> Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред, — подчеркнул курский губернатор Роман Старовойт.

Кадры из Курска

Вскоре ПВО начала работать в Ростовской области.

— По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, — отчитался губернатор Василий Голубев.

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