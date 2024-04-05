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Происшествия На губернатора Мурманской области напали с ножом. Он в реанимации

На губернатора Мурманской области напали с ножом. Он в реанимации

Андрея Чибиса атаковали, когда он был в Апатитах

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Причины нападения пока неизвестны

В ночь на 5 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом. Об этом РБК сообщили в его пресс-службе.

Чибис получил ножевое ранение. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Он атаковал, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Там у Чибиса была встреча с жителями.

— Он уже вышел на улицу и сразу же на него напали. Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии. Губернатор находился в сознании, самостоятельно добрался до машины, его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи, — сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

До губернаторства Чибис работал в федеральном правительстве

Андрею Чибису 45 лет, он занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года. Также Чибис — секретарь мурманского отделения «Единой России». До этого он был замминистра строительства и ЖКХ и главным государственным жилищным инспектором России.

Новость была обновлена. Чибис находится в операционной под анестезией, об этом «Фонтанке» сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

По ее словам, на губернатора напал мужчина в возрасте от 35 до 40 лет. Сейчас он находится на допросе.

— Все остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы, — уточнила Сечкина.

Угрозы для жизни Андрея Чибиса нет, сообщает ТАСС. Следственный комитет отчитался, что его сотрудники уже работают над выяснением причин и мотивов нападения.

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Мурманская область Губернатор Нож Нападение Апатиты
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