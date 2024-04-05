На губернатора Мурманской области напали с ножом. Он в реанимации

Причины нападения пока неизвестны Источник: «Мурманск» / T.me











В ночь на 5 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом. Об этом РБК сообщили в его пресс-службе.



Чибис получил ножевое ранение. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Он атаковал, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Там у Чибиса была встреча с жителями.

— Он уже вышел на улицу и сразу же на него напали. Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии. Губернатор находился в сознании, самостоятельно добрался до машины, его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи, — сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

До губернаторства Чибис работал в федеральном правительстве Источник: Губернатор Чибис / T.me











Андрею Чибису 45 лет, он занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года. Также Чибис — секретарь мурманского отделения «Единой России». До этого он был замминистра строительства и ЖКХ и главным государственным жилищным инспектором России.

Новость была обновлена. Чибис находится в операционной под анестезией, об этом «Фонтанке» сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.



По ее словам, на губернатора напал мужчина в возрасте от 35 до 40 лет. Сейчас он находится на допросе.

— Все остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы, — уточнила Сечкина.