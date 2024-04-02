Атака дронов на Татарстан: собрали всё, что известно на данный момент

БПЛА около «Алабуги» смогли заснять очевидцы Источник: читатель 116.RU











Во вторник, 2 апреля, в 5:45 утра беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Татарстан — удары пришлись на особую экономическую зону «Алабуга» (Елабуга) и нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Подробности — в материале наших коллеги из 116.RU.

Источник: читатель 116.RU

Глава республики Рустам Минниханов опубликовал официальную информацию, отметив, что все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Источник: читатель 116.RU











— Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление, — говорится в сообщении главы Татарстана.

Источник: читатель 116.RU

В 8:23 на официальном канале ОЭЗ «Алабуга» появилось видео. На нем директор экономической зоны Тимур Шагивалеев заявил, что до них долетели два беспилотника, которые были оснащены оборудованием стран НАТО.

Источник: ОЭЗ «Алабуга» / T.me

Что такое «Алабуга»?

ОЭЗ «Алабуга» — это зона промышленно-производственного типа, расположенная в 10 километрах от города Елабуга. Основали ее в 2006 году.

На территории особой экономической зоны находятся более 30 резидентов, один из самых громких — «Аурус». Завод, на котором собирают машины премиального класса, стоимостью 30–40 миллионов рублей.

Гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» — Тимур Шагивалеев. В последний раз данные об акционерах ОЭЗ раскрывали в 2022 году. Тогда в отчетном документе было сказано, что минимум 20% АО держит республиканское Минземимущество. Владельцы остальных акций неизвестны.

В совете директоров «Алабуги» числится глава Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Последние доступные финансовые данные об «Алабуге» датируются 2021 годом. Тогда выручка производства составила 2,5 миллиарда рублей. Однако ОЭЗ всё равно ушла в минус на 578 миллионов рублей.



На территории ОЭЗ «Алабуга» живут студенты политеха, именно по зданиям хостелов и пришелся удар беспилотников. Изначально в 9:05 сообщалось, что в результате атаки пострадали 6 человек. В официальном обращении властей со ссылкой на Минздрав Татарстана говорилось, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Источник: читатель 116.RU











— Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой.



Позже РБК со ссылкой на ЕДДС опубликовали сообщение еще об одном, седьмом пострадавшем.

Что такое «Танеко»?

Источник: BAZA











Беспилотник, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод АО «Танеко» (НПЗ) в Нижнекамске, был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет, сообщил ТАСС со ссылкой на нижнекамского мэра Рамиля Муллина.



АО «Танеко» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс. Это первый НПЗ, построенный с нуля на постсоветском пространстве. Что здесь делают? По данным информации с официального сайта предприятия, в «Танеко» очищают от серы нефтепродукты, замедляют коксование, занимаются атмосферно-вакуумной разгонкой нефти.



«Танеко» принадлежит ПАО «Татнефть». Основной пакет акций — это 34,8% — держат республиканские власти. Второй крупный акционер — кипрская компания Vamolero Holdings Co. Limited. Ей принадлежит 2,8% акций. И третий крупный акционер — некое Colima Associated S.A. Ему принадлежит 0,39% «Татнефти». Остальные акции — в частных руках.



За 2022 год «Танеко» получил выручку 100 миллиардов рублей. Чистая прибыль — 26 миллиардов рублей.

Кто и чем атаковал Татарстан?

Атаку беспилотников на Татарстан в Следственном комитете России назвали «фактами обстрелов ВФУ» (расшифровывается как военные формирования Украины). Будет расследование. Помимо республики, атаке подверглась Белгородская область: после обстрела один человек тяжело пострадал. Также при обстреле Киевского района Донецка был ранен мужчина.

Военный эксперт, основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, проанализировав видео с атакой, объяснил корреспонденту 116.RU, что на данный момент сложно определить, что за дрон был направлен на «Алабугу». По его словам, мог использоваться либо достаточно старый дрон UJ-22, либо это был совершенно новый аппарат. Также он выдвинул версию, что это мог быть и переделанный дрон — учебно-тренировочный легкомоторный самолет А-22.



— Визуально больше всего похоже на легкомоторный самолет А-22, понятно, что с переделкой, скорее всего. Если они сделали аппараты с дальностью действия до 1,5 тыс. километров, нашли как пройти этим аппаратом через линию соприкосновения, то дальше уже не так сложно, собственно. Потому что над территорией Российской Федерации нет сплошного поля противовоздушной обороны. Зная, где находятся радары, система ПО может между ними просочиться, в общем-то, до нужного объекта, — считает эксперт.

Корнев полагает, что Министерство обороны в любом случае сможет обеспечить противовоздушную оборону такого рода объектов.