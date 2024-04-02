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Происшествия Ездил вперед-назад: у новосибирца отобрали BMW — он катался на нем по двору на Твардовского

Ездил вперед-назад: у новосибирца отобрали BMW — он катался на нем по двору на Твардовского

Сибиряк также лишился прав

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Сотрудники ГИБДД остановили пьяного мужчину прошлой осенью

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 34-летнему мужчине, пойманному на пьяном вождении.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в ноябре 2023 года житель дома на улице Твардовского вызвал полицию из-за подозрительного водителя.

— Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили хаотично двигающийся вперед-назад по двору автомобиль под управлением подсудимого. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД, у водителя установлены явные признаки опьянения, — пишет телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Уточняется, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования, но во время судебного заседания признал вину. Обвинялся по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Нарушителю назначили 300 часов обязательных работ. У сибиряка конфисковали автомобиль BMW-740 и на два года отобрали водительские права.

Ранее в Новосибирске эвакуировали автомобиль на штрафстоянку вместе с водителем внутри. Эксперт объяснил, почему в действиях эвакуаторщика есть нарушения.

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