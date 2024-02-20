Новосибирца увезли на эвакуаторе вместе с автомобилем — видео

Жителя Новосибирска вместе с автомобилем увезли на эвакуаторе в центре города. Информацией об этом с НГС поделился читатель.



Инцидент произошел около 18 часов во вторник, 20 февраля, у здания по адресу Красный проспект, 13. Как рассказал читатель НГС, владелец белого автомобиля Nissan стоял около эвакуатора и на повышенных тонах общался с сотрудником ДПС, который пытался увезти автомобиль на штрафстоянку.