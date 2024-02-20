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Новосибирца увезли на эвакуаторе вместе с автомобилем — видео

Эксперт объяснил, почему в действиях эвакуаторщика есть нарушения

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Инцидент произошел на перекрестке Красного проспекта и улицы Коммунистической

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Жителя Новосибирска вместе с автомобилем увезли на эвакуаторе в центре города. Информацией об этом с НГС поделился читатель.

Инцидент произошел около 18 часов во вторник, 20 февраля, у здания по адресу Красный проспект, 13. Как рассказал читатель НГС, владелец белого автомобиля Nissan стоял около эвакуатора и на повышенных тонах общался с сотрудником ДПС, который пытался увезти автомобиль на штрафстоянку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Спустя несколько минут машину погрузили на эвакуатор, но её владелец не сдался и залез в салон собственного автомобиля. Вместе с ним эвакуатор и увез иномарку.

— Эвакуаторщик должен отдать автомобиль владельцу, если еще не отъехал с места. Но на видео видно, что машину забрали с места, где находится парковка для инвалидов. Эвакуатор уже отъехал на несколько метров. Теперь, по закону, он ничего не должен отдавать водителю. Эвакуаторщик также не должен перевозить автомобиль, когда в нем сидят люди, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Корреспондент НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, нарушают ли действия эвакуаторщика права гражданина, и какая ответственность ему может грозить.

Ранее НГС опубликовал подборку автохамов, которые пренебрегают правилами парковки в Новосибирске. Среди них оказался владелец иномарки за 15 миллионов рублей.

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