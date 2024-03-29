Капает с потолка во многих местах: в Краснообске затопило супермаркет «Мария-Ра» — видео

В поселке Краснообск затопило один из филиалов сети супермаркетов «Мария-Ра». Видеозаписью происшествия с НГС поделились читатели.
На кадрах, присланных в редакцию, видно, как сотрудники торговой точки пытаются собрать воду с пола в ведра с помощью тряпок и пластиковых лопат.
Как рассказала местная жительница Юлия, видео было снято в филиале, расположенном на улице Западной, 200 в Краснообске. Подобная ситуация с подтоплением торговой точки наблюдается не первый год.
— Топит не первый год, и весной, и осенью во время дождей. Ну тут прямо в магазине вода, ходишь по ней, там же электричество где-то. Это же не безопасно. Капает с потолка во многих местах, то, что я сняла, это всего один угол. А там по одной стороне половина здания подтоплена. Воды несколько сантиметров по полу, — рассказала Юлия.
Корреспондент НГС направил запрос в торговую сеть «Мария-Ра», чтобы узнать подробности происшествия, а также как руководство сети намерено устранить проблему в торговой точке.
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