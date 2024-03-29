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Происшествия Капает с потолка во многих местах: в Краснообске затопило супермаркет «Мария-Ра» — видео

Капает с потолка во многих местах: в Краснообске затопило супермаркет «Мария-Ра» — видео

Покупатели жалуются, что такая ситуация в этой торговой точке наблюдается не первый год

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Работники торговой точки пытаются собрать воду в ведра

В поселке Краснообск затопило один из филиалов сети супермаркетов «Мария-Ра». Видеозаписью происшествия с НГС поделились читатели.

На кадрах, присланных в редакцию, видно, как сотрудники торговой точки пытаются собрать воду с пола в ведра с помощью тряпок и пластиковых лопат.

Как рассказала местная жительница Юлия, видео было снято в филиале, расположенном на улице Западной, 200 в Краснообске. Подобная ситуация с подтоплением торговой точки наблюдается не первый год.

— Топит не первый год, и весной, и осенью во время дождей. Ну тут прямо в магазине вода, ходишь по ней, там же электричество где-то. Это же не безопасно. Капает с потолка во многих местах, то, что я сняла, это всего один угол. А там по одной стороне половина здания подтоплена. Воды несколько сантиметров по полу, — рассказала Юлия.

Корреспондент НГС направил запрос в торговую сеть «Мария-Ра», чтобы узнать подробности происшествия, а также как руководство сети намерено устранить проблему в торговой точке.

Ранее НГС писал про претензии новосибирцев к магазину сети «Пятерочка» на улице Танковой. В компании сообщили, что всё исправят.

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