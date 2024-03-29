Капает с потолка во многих местах: в Краснообске затопило супермаркет «Мария-Ра» — видео

— Топит не первый год, и весной, и осенью во время дождей. Ну тут прямо в магазине вода, ходишь по ней, там же электричество где-то. Это же не безопасно. Капает с потолка во многих местах, то, что я сняла, это всего один угол. А там по одной стороне половина здания подтоплена. Воды несколько сантиметров по полу, — рассказала Юлия.

