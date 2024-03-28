«Таким подонкам на свободе уже не место». Что известно о помилованных после СВО членах банды «Цапки»

Андрей Быков и Вячеслав Рябцев провели в тюрьме более 10 лет Источник: Евгения Бикунова / 93.RU











В середине марта наши коллеги из 161.RU выяснили, что двое участников печально известной банды «Цапковские» получили помилование за участие в специальной военной операции. Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу Буба и Андрее Быкове по прозвищу Бык. В ночь на 5 ноября 2010 года они участвовали в массовой резне в станице Кущевской и получили потом по 20 лет колонии.



Редакция 93.RU вспоминает подробности кровавой трагедии, которая потрясла всю страну, и рассказывает о том, что известно о вышедших на свободу членах группировки.



Убили не сразу

В ноябре 2010 года о станице Кущевской узнала вся Россия — там произошло массовое убийство. Вечером 4 ноября в большом двухэтажном кирпичном доме на улице Зеленой собралась семья местного фермера Сервера Аметова.



Он, жена Галина, невестка Елена с маленькой дочкой Амирой встречали гостей из Ростова-на-Дону: директора сельхозкомпании «Астон» Владимира Мироненко с женой Мариной и двумя дочерями, родителей Марины Виктора и Лидию Игнатенко. В гости заглянула и соседка Наталья Касьян, чуть позже за ней зашел 14-летний сын Павел.



Галина и Сервер Аметовы, их внучка Амира и невестка Елена Источник: Редакция / YouTube.com











Убийство совершили члены банды «Цапки». Обвиняемыми в итоге стали десятки человек, некоторые из них покончили с собой в СИЗО. Самыми известными стали главарь Сергей Цапок и его ближайшие подручные Владимир Алексеев (Беспредел), Андрей Быков (Бык), Сергей Карпенко (Рис-младший), Вячеслав Рябцев (Буба).





В тот самый вечер преступники решили «убрать» принципиального фермера, который, по их мнению, мешал им вести бизнес.



Они знали, что к Аметову приедет директор крупной компании с семьей. Сидя в машине напротив дома, они следили в бинокль и ждали, когда семья с гостями выпьет и расслабится. Затем головорезы зашли в дом: двое сразу направились в бильярдную, где отдыхали Сервер Аметов и Владимир Мироненко. Остальные бандиты в это время убивали женщин и детей.



Соседка Наталья Касьян и ее сын Павел Источник: Редакция / YouTube.com











Бизнесменов убили не сразу: их затащили в дом, чтобы на их глазах расправиться с семьями. Все тела свалили в одну кучу в зале, сверху положили еще дышащую девятимесячную внучку Аметова. Затем дом подожгли, чтобы скрыть все следы. На страшное и поражающее своей жестокостью убийство ушло всего около 10 минут.



12 лет кошмарили район

О случившемся узнали почти сразу. Так совпало, что как раз в эти дни в Краснодарском крае находилась съемочная группа Первого канала, поэтому новость моментально разлетелась по всем федеральным СМИ. В Кущевскую сразу же прибыли следователи из Москвы, в доме убитых даже лично побывал глава СКР Александр Бастрыкин. На преступников вышли быстро, поэтому первые задержания начались спустя пару дней.



После трагедии выяснилось, что банда Цапка давно установила свои правила в станице. Следователи насчитали не менее 40 преступлений — за 12 лет в Кущевской произошло 19 убийств и десятки изнасилований. Местная полиция знала об ОПГ, но начальник отдела противодействия экстремизму Александр Ходыч «крышевал» бандитов. Кущевские силовики годами игнорировали жалобы станичников.



Кущевская — крупная станица и районный центр, который находится на севере Краснодарского края на границе с Ростовской областью. В районе развито сельское хозяйство, здесь выращивают кукурузу, пшеницу, овес, сахарную свеклу и многое другое.



В станице Кущевской живет около 30 тысяч человек Источник: Редакция / YouTube.com











Банда «Цапки» годами кошмарила Кущевский район, но никто так и не смог ничего с этим сделать. Преступники заставляли фермеров брать кредиты в подконтрольном банке на неподъемных условиях, при которых заем практически невозможно было выплатить. Банк в итоге назначал фирму-поручителя по возврату долга — это всегда были структуры, связанные с ОПГ. Когда у фермеров начинались трудности с выплатой долга, они проигрывали суд и лишались предприятий и земли.



За пять лет до массовой резни, в 2005 году, ректор Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галина Крошка написала обращение на имя тогдашнего губернатора Александра Ткачева, прокурора Сергея Еремина и начальника краевого ГУВД Сергея Кучерука. В тексте говорилось, что в Кущевской действует ОПГ при бездействии местной полиции. Письмо подписали 170 студентов, в том числе лично пострадавших от действий бандитов.



Но письмо не повлекло никаких последствий ни для Цапка и его подельников, ни для местной полиции. А вот против Крошки возбудили уголовное дело о выдаче «левых» дипломов. Женщина перенесла два инсульта, паралич и потеряла рассудок — в итоге ее отправили на принудительное лечение.



Сотрудничали со следствием

Виновными в массовом убийстве в Кущевской признали бандитов из ОПГ «Цапковские», большинству из них приговор вынесли спустя три года после трагедии.



Главарь ОПГ Сергей Цапок в 2013-м был приговорен к пожизненному лишению свободы, но 7 июля 2014 года он скончался «из-за оторвавшегося тромба». Некоторые до сих пор уверены, что он инсценировал свою смерть и таким образом вышел на свободу под новым именем.



Также пожизненное лишение свободы в 2013 году получили Владимир Алексеев (Вова-Беспредел) и Игорь Черных (Амур). Труп Черных обнаружили в камере СИЗО 4 июля 2014 года — по официальной версии, он покончил с собой. Алексеев продолжает находиться в местах лишения свободы, время от времени он дает новые показания о преступлениях «Цапков».



Сергей Цапок и Игорь Черных в суде, оба умерли в 2014 году Источник: Yuga.ru











По данным источников, Вова-Беспредел после начала спецоперации хотел присоединиться к ЧВК «Вагнер», но его послужной список был настолько зверским, что его не взяли.



Вячеслав Цеповяз, Вячеслав Рябцев, Андрей Быков и Николай Цапок — младший получили по 20 лет лишения свободы. Еще одного члена банды — Владимира Запорожца — приговорили к 19 годам.



Сергей Карпенко и Владимир Алексеев Источник: Редакция / YouTube.com











После ареста Рябцев и Быков активно сотрудничали со следствием и рассказывали подробности о злодеяниях банды. Именно их, по данным источника 161.RU, и выпустили на свободу в 2024 году после участия в спецоперации. Они отсидели чуть больше половины срока.



А вот громких перестановок в руководстве Краснодарского края, которое годами не замечало происходящее в регионе, после трагедии произошло немного. Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России, почти сразу сообщил об отставке начальника ГУВД Краснодарского края Сергея Кучерука. Через месяц сложил свои полномочия председатель суда Кущевского района Александр Яценко, еще чуть позже ушли местные мировые судьи Николай Данильченко и Игорь Манило.



Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев остался на своем месте. Прокурор Кубани Леонид Коржинек проработал до 2016-го, а затем ушел на повышение и стал заместителем генпрокурора РФ.



Сделка со следствием

Рябцева и Быкова, по одной из версий, задержали вместе в Ростове-на-Дону, когда они возвращались с отдыха. По одним данным, они были в Турции, по другим — в Египте. Задержание произошло спустя две недели после резни в Кущевской. Их дела выделили в отдельное производство из-за сделки со следствием, все заседания проходили в закрытом режиме. Согласно российскому законодательству, при таких обстоятельствах обвиняемые не могут получить более 20 лет колонии.



Андрей Александрович Быков родился в сентябре 1979 года, сейчас ему 44 года. До этого он получал условный срок по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).



Быкова считали самым авторитетным бандитом в ОПГ после Цапков. По официальным данным, с 1998 по 2006 год он убил четырех человек, а в 2010-м участвовал в резне в доме фермера Аметова. Дело Быкова насчитывало 80 томов, его обвиняли сразу по нескольким статьям: убийство, бандитизм, разбой и незаконное хранение оружие. Свою вину он признал полностью.



Также его обвиняли в соучастии в убийствах еще четырех человек: в 1998, 2006 и 2008 годах. Речь идет о жителе станицы Крыловской Александре Иванове, фермерах Романе и Валерии Богачевых и жителе Кущевской Леониде Кадяне.



Андрей Быков в суде Источник: Yuga.ru











От пожизненного срока Быкова спасло «раскаяние и сотрудничество со следствием». В конце 2011 года он получил 20 лет колонии. Он также настаивал, что сам в тот роковой вечер никого не убивал. Во время следствия он подробно рассказывал, как происходило нападение: бандиты сначала избили и связали мужчин, а потом связали женщин. Затем всех по очереди резали одним ножом, маленьких детей задушили. Своих жертв бандиты пытали, заставляя признаться в убийстве Николая Цапка — старшего в 2002-м.



Из тюрьмы на волю

По официальной версии следствия, Быков участвовал в нападении, бил и связывал людей, но во время самих убийств стоял рядом и смотрел в окно, наблюдая за обстановкой.



При вынесении приговора судья читал обо всех зверствах на протяжении трех часов. Всё это слушали родственники убитых, стоя от Быкова буквально в нескольких метрах, описывал НТВ судебный процесс.



Согласно приговору, первые 15 лет киллер группировки должен был провести в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима. Суд также учел, что у него двое малолетних детей. Отдельно он должен был возместить пострадавшим более 2 миллиардов рублей.



Тюрьма — это жесточайшая форма содержания лишенных свободы людей. Здесь действуют наиболее жесткие правила и порядки.



«Прокуратура тоже требовала для этого изверга «двадцатку». Но я бы всё равно дал пожизненное. Таким подонкам на свободе уже не место» экс-губернатор Кубани Александр Ткачев

Спустя два года Быкова привезли на заседание по делу его подельников, которых тоже обвиняли в массовом убийстве. Однако на новом процессе он отказался от всех показаний и заявил, что о резне узнал из СМИ, когда отдыхал за границей. Да и вообще о существовании банды «Цапковские» он раньше никогда не слышал.



Через 13 лет после вынесения приговора место на свободе для Быкова всё-таки нашлось. Бывшего опэгэшника завербовала ЧВК «Вагнер», но на спецоперации он получил тяжелое ранение. Сейчас бывший участник ОПГ лечится на территории ЛДНР, он проведет в госпитале еще минимум четыре месяца. Помилование у него на руках, но куда он денется после лечения — неизвестно, уточнил источник 161.RU.



29 января телеграм-канал «Зам всех управлений» опубликовал фото. На нем изображены, как утверждается в посте, Андрей Быков и мать Сергея Цапка Надежда на крыльце травмпункта. Корреспондент 161.RU связался с Надеждой Цапок и успел спросить только о достоверности снимка. Женщина заявила, что «это фейк», и бросила трубку.

Быков лечится в госпитале Источник: «Зам всех управлений» / Telegram.org











Назначили «смотрящим»

Вячеслав Рябцев родился в 1976 году и тоже жил в Кущевской. Суд над ним проходил точно так же, как и над Быковым: он во всём сознался, пошел на сделку со следствием, поэтому дело выделили в отдельное производство. Весной 2012-го Бубу приговорили к 20 годам лишения свободы, 15 из которых он должен был провести в тюрьме.



До своего ареста Рябцев занимал должность заместителя директора ЧОП «Центурион-Плюс» — агентства, созданного для охраны бизнеса семейного клана Цапков. По данным следствия, в последние годы перед задержанием Бубу назначили «смотрящим» по Ленинградскому району, граничащему с Кущевским, сообщали «Юга.ру» из зала суда.



В свое время Рябцев тренировал кущевскую футбольную команду, которая выиграла Кубок губернатора Источник: Yuga.ru











Изначально Рябцев был приближенным первого главаря банды Николая Цапка — старшего (брата Сергея Цапка). В конце 2002 года Колю Сумасшедшего застрелили, в момент покушения рядом с ним находился и Буба, которому удалось выжить.



В итоге следствие пришло к выводу, что Рябцев лично не убивал людей в доме Аметовых, только доставал для подельников оружие и скрывал улики. При этом его обвинили по нескольким другим эпизодам: участии в убийстве жителя Кущевской Леонида Кадяна, приготовлении к убийству предпринимателя Александра Строкуна, которому в итоге удалось скрыться, разбойном нападении на жительницу станицы Канеловской Досю Новицкую, покушении на убийство предпринимателя Сергея Бегиджанова и убийстве его охранника и внука.



Думал убить Цапка

Рябцев известен и тем, что он передал в редакцию «Новой газеты» свой рассказ о том, как готовилось убийство в доме Аметова. В длинном тексте говорилось о том, что он не хотел участвовать в преступлениях и даже думал убить Сергея Цапка, но не решился.



В тот страшный день Рябцев по поручению главаря привез оружие к себе домой. Позже к нему приехали Сергей Цапок, Андрей Быков, Владимир Алексеев, Игорь Черных и Сергей Карпенко. Бубу не взяли с собой «на дело» и сказали ждать дома, чтобы потом спрятать оружие. В разговорах между собой обсуждали убийство Сервера Аметова и его сына, остальных трогать не собирались. Когда все уехали и Рябцев остался один, то, по его словам, он даже хотел позвонить в полицию, но так и не решился. Когда подельники вернулись, сразу стало понятно, что всё пошло не по плану. О случившемся Буба якобы узнал только на следующий день.



В этом доме произошло жестокое убийство Источник: Редакция / YouTube.com











Вот фрагмент «записок Рябцева».



«Я остался один. Капец. Взялся за телефон, ладони мокрые. Блин, как звонить с мобильного ментам? Пока соображал, понял, что это не вариант — отследить звонок ничего не стоит. Заметался. Не знаю, сколько прошло времени, и я услышал звук заезжающей во двор машины. Я вышел на крыльцо. Пацаны вылезали из тачки и почему-то были в одних трусах и носках. От вопросов я воздержался, потому что лица их были более чем мрачные. Я понял: что-то пошло не по плану. Они тоже не разговаривали. Только Цапок, проходя мимо меня, сказал: «Всё очень плохо, Слава».



В этот момент он был подавлен. Мне показалось, я заметил страх в его глазах, чего раньше не видел. Остальные выглядели не лучше. Они пошли по очереди в душ. Цапок и Алексеев закрылись на кухне и курят там. Быков, Карпенко и Черных уже переоделись и тупо смотрят телик.



Я вышел во двор. Чувство чего-то ужасного не отпускает».

