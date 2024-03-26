В США рухнул автомобильный мост. Десятки машин оказались в воде

В штате Мэриленд, США, обрушился мост после того, как в него врезалось огромное судно. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в 08:30 мск в Балтиморе.
Несколько автомобилей, находившихся на мосту, рухнули в реку. Мэр Балтимора заявил, что на месте работают сотрудники службы экстренной помощи, ведутся спасательные работы.
Представители пожарно-спасательной службы и транспорта штата никак не комментировали ситуацию.
Мост Фрэнсиса Скотта Ки построили в 1977 году, его длина — более 2600 метров. Ежегодно его проезжали около 11,5 миллиона автомобилей, он был самым длинным мостом через гавань Балтимора.