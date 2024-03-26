Системы не рассчитаны на теракт. Эксперт по пожарной безопасности — о том, что произошло в «Крокусе»

Горящий «Крокус» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В «Крокус Сити Холле» люди гибли не только от пуль, но и из-за пожара. «Фонтанка» спросила у ведущего эксперта Фонда пожарной безопасности Константина Кузнецова: а был ли шанс?



— Константин Владимирович, можно по фото или по видео, которые есть в общем доступе, дать какой-то уверенный ответ, сработала ли в «Крокусе» система пожаротушения, сигнализации или нет?



— Это невозможно сделать по фото и видео. Зато совершенно несложно, и я думаю, что это уже сделано, сделать такие выводы, исходя из объективных показателей системы управления пожарной безопасностью здания. Это компьютер, который фиксирует все события, происходившие и до начала пожара, и в процессе его, и до окончания. Такой компьютер, скорее всего, стоит на посту центрального наблюдения в помещении охраны, находящемся довольно далеко от сцены. И скорее всего, этот компьютер и это помещение не пострадали.



— Ну хорошо, а у вас как у эксперта есть версия, сработала там система пожаробезопасности или нет?



— Поймите, версия — она тем и хороша, и плоха, что излагающий не несет никакой ответственности за то, что он сказал. Поскольку я всё-таки ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности, я так версиями разбрасываться не могу. Но зато могу вам с уверенностью сказать, что объект, введенный в эксплуатацию в 2009 году, при проектировании должен был иметь все необходимые средства пожарной защиты, которые на сегодняшний день распространяются на здания культурно-досуговых центров.



— Какие?



— Должен быть обеспечен системой автоматической пожарной сигнализации, системой управления эвакуацией, в простонародье — речевым оповещением о пожаре, системой пожаротушения, системой дымоудаления и так далее. Там несколько моментов. Когда это здание еще только проектировалось, на него разрабатывался девятый раздел проекта «Пожарная безопасность», где все эти системы были учтены. Без этого девятого раздела невозможно было получить положительное заключение экспертизы и получить разрешение на строительство. Дальше в процессе строительства указанные системы, поскольку они чего-то да стоят, должны были быть подрядчиком предъявлены технадзору заказчика для оплаты.



Вряд ли бы какой-то технадзор заказчика подписал то, чего нет на самом деле. И вряд ли бы заказчик за это стал платить. Стало быть, эти системы были смонтированы.



Далее объекты вводятся в эксплуатацию представителями Государственного архитектурно-строительного надзора, в составе которых есть специалисты в области пожарной безопасности — весьма высококвалифицированные, которых не обманешь и которые вот как раз даже по фото и видео, а уж тем более при выезде на объект (а на объект такие специалисты всегда выезжают) могут определить, в каком состоянии система, и даже потребовать от застройщика показать ее работоспособность, в том числе даже проведением огневых испытаний.



— Но одно дело ввести и всё показать при сдаче объекта, и другое — потом обслуживать эти системы...



— В течение трех лет после ввода в эксплуатацию объекта на нем начинаются плановые проверки государственного пожарного надзора, и в рамках этих плановых проверок в обязательном порядке проводится визуальный осмотр и проверка эффективности системы противопожарной защиты. Если в ходе проверки выявлены некие замечания, то назначается внеплановая проверка по контролю за устранением этих замечаний. Если замечаний не выявлено, то, согласно рискоориентированному подходу (объекты разбиваются на группы в зависимости от того, насколько высок риск пожара), периодичность проверок напрямую зависит от степени риска объекта. Но минимальная периодичность проверок — это раз в семь лет, то есть несложно высчитать, что как минимум еще две проверки объект проходил.



Далее собственник здания обязан предпринять все меры для обеспечения пожарной безопасности здания. А именно заключить договор с организацией, имеющей лицензию на обслуживание указанных систем и проверку ее работоспособности. Это некое юридическое лицо, имеющее лицензию и квалифицированный персонал в своем штате, которые раз в квартал обязаны проверять работоспособность систем и составлять об этом соответствующий отчет. И с 1 марта 2023 года размещать этот отчет на сайте МЧС в подтверждение своей деятельности.



Всё вышеизложенное говорит, что очень маловероятно, чтобы систем на объекте не было или они были установлены не в полном объеме. Однако же характер повреждений, особенно сцены, говорит, что, по всей видимости, система пожаротушения сцены — это специальное устройство, которое предотвращает горение занавеса и которая отсекает зрительный зал от сцены, — или не сработала, или сработала неэффективно. Но это, опять же, что называется, с чужих слов и с видео не очень высокого качества. Дальше поступает информация, что прибывшие пожарные подразделения якобы не обнаружили в системе внутреннего противопожарного водопровода необходимое давление воды. Это, опять же, версия неких очевидцев. На самом деле, если бы такое произошло, то в течение часа на столе у руководителя штаба пожаротушения уже лежал бы рапорт начальника караула об обнаружении этого весьма существенного нарушения. Если такая информация была, вряд ли она секретная, значит, ее, скорее всего, уже обнародовали бы, потому что это очень серьезное замечание. Но, однако же, я ничего подобного не слышал.



— Были новости, что многие люди в туалетах задохнулись.



— Объект должен быть оборудован системой дымоудаления. Суть очень проста. Это мощный вентилятор, который устанавливается на кровлю и который по сигналу «пожар», который возникает от задымления, начинает удалять опасные продукты горения из защищаемых помещений. Но при этом система дымоудаления не располагается в туалетах, она располагается в эвакуационных коридорах. Сделано это специально, чтобы люди по этим коридорам могли покинуть помещение, не отравляясь продуктами горения.



— То есть эта система не во всех помещениях здания?



— Нет, не во всех. Она защищает определенные места, но в туалетах системы дымоудаления точно нет. Так вот, эта система имеет очень характерный шум работающего мощного вентилятора. На видео очевидцев, которые двигаются по эвакуационному коридору, я такого звука не услышал. Хотя система дымоудаления бывает механическая, через вентилятор, а бывает естественная система дымоудаления, то есть через открывающиеся люки и фрамуги. Разумеется, во втором случае звука, о котором я говорил, нет. Поэтому то, что на этом объекте должна была быть запроектированная система дымоудаления, я не сомневаюсь. О том, что ее принимали в эксплуатацию и, как весьма дорогостоящую, проверяли на комплектность и работоспособность, тоже не сомневаюсь. Осталось только понять, почему так много людей отравились продуктами горения при эффективно работающей системе.



— В какие сроки реально вывести такое количество народа и что для этого требуется, кроме работающей системы пожаротушения?



— Наличие пожаротушения не является в данном случае определяющим фактором. Время эвакуации рассчитывается из максимального количества посетителей и персонала, находящегося в здании. Насколько я слышал, там максимальная вместимость 6000 зрителей плюс еще несколько сотен обслуживающего персонала, охраны, администрации и так далее. Это простая математическая модель. Количество людей, находящихся в здании, делят на потоки, и, согласно этим потокам, их длине и ширине на выходе, определяется количество эвакуационных выходов. Шесть тысяч человек, например, эвакуируются через шесть эвакуационных выходов, 10 тысяч человек — через 10 эвакуационных выходов и так далее. Это образно.



Математическая модель при проектировании здания закладывается конструктором-архитектором (и он несет, кстати, уголовную ответственность за достаточную ширину и непротяженность эвакуационных выходов, чтобы люди могли покинуть помещение до начала активной фазы пожара). Потому что система оповещения о пожаре срабатывает в ту секунду, когда хотя бы один дымовой пожарный извещатель почувствовал дым. Дальше это система, скорее всего, речевого оповещения. Более чем уверен, что она там должна быть — система речевого оповещения третьего типа или выше начинает функционировать (вещать) с определенной периодичностью и с силой звукового давления 75 дБ, это очень громко. Голос, громкий и четкий, говорит, что сработала пожарная сигнализация, покиньте здание согласно плану эвакуации. В ту секунду, когда люди услышали это оповещение, они должны двигаться к ближайшему эвакуационному выходу.



А эвакуационные выходы по требованиям градостроительных норм должны быть рассредоточены. То есть если здание, положим, четырехугольное, то выходы находятся в четырех его сторонах, их не концентрируют в одном месте. Люди идут к ближайшему выходу, который обозначен светоуказателем — зеленой табличкой с желтым огоньком — «выход» или стрелкой такого же цвета указывается направление движения эвакуации. Человек идет по стрелке до выхода на улицу.



— Бывает, что эвакуационные выходы закрыты.



— По требованиям антитеррористической безопасности эвакуационные выходы заблокированы электромагнитными замками для того, чтобы нельзя было войти в здание несанкционированно. Но когда срабатывает пожарный извещатель, который запускает систему оповещения, значит, питание с этих электромагнитных замков пропадает, и двери свободно распахиваются. Почему этого не произошло, мне тоже трудно понять. И кстати, система дымоудаления, про которую я говорил, тоже запускается от пожарного извещателя. То бишь как только первые клубы дыма попали на ближайший пожарный датчик, сигналы пожара тут же направляются в территориальное подразделение пожарной охраны. И кстати, скорее всего, этот сигнал был получен, потому что пожарные подразделения прибыли очень вовремя.



Другое дело, что из-за условий теракта они не могли проникнуть внутрь и начать борьбу с огнем. Поэтому время было упущено. Так вот, всё это направлено на то, чтобы максимальное количество людей вывести из помещения с минимальными для них потерями. Но в дело вмешались теракт и паника среди людей. Понятно, что никто уже никуда не смотрел, а бежал от угрозы. И поэтому некоторые люди оказались в тупиках. Никак нельзя в этом винить систему пожарной безопасности. Скорее всего, что она отработала нормально, но она не предусматривает сценарий на террористический акт.



— Были свидетельства очевидцев, что кое-где оповещение о пожаре якобы слышно не было.



— Смотрите, всякое бывает в жизни, да? Вот у вас дома, не знаю, 30 электрических лампочек, и скорее всего, что в моменте, может быть, одна и не горит. То есть вот именно тот динамик оповещения, который находился в этой торговой точке, он мог, например, выйти из строя. Хотя в системах предусмотрен контроль за состоянием каждого элемента, то есть, по идее, должен был персонал видеть, что один из динамиков не работает, но это могли оставить на плановый ремонт, например, на следующую неделю, после концерта, например. Это не нарушение, это допускается. Поддерживать несколько тысяч элементов системы

пожарной безопасности единовременно в рабочем состоянии, безусловно, можно, но я думаю если поискать, то и в Кремле можно найти какую-то неработающую стрелку. Но это никак не могло повлиять на общую картину. В других помещениях всё было слышно.



— Как люди должны сориентироваться: сами или есть спецсотрудники?



— Тут уже аспект, который тоже из-за теракта не смог быть реализован. Дело в том, что при проведении массовых культурно-досуговых мероприятий охрана обязана при сигнале «пожар» обеспечивать эвакуацию. В первую очередь инвалидов и несовершеннолетних, ну и вообще помогать посетителям покинуть здание, потому что посетитель может быть в здании первый раз и не очень в нем ориентируется, а охранник, который там работает, понятно, знает эту историю лучше. Это подтвердила история с мальчиком-гардеробщиком, который знал, куда идти. Но силы охраны были оттянуты на террористов, соответственно, осуществить в полной мере эту функцию сопровождения людей к эвакуационным выходам они, видимо, не смогли.



— В таких больших зданиях система пожаротушения должна была погасить любое возгорание или есть какой-то предел мощности? То есть они не рассчитаны на то, что кто-то обольет всё горючей смесью и подожжет?



— Не рассчитаны. Что, собственно, и произошло — даже если бы система отработала полностью эффективно. Я не могу сейчас сказать ни «да», ни «нет», потому что есть средства объективного контроля. Например, на таких объектах предусматривают резервуары для огнетушащего вещества, в данном случае воды. И по количеству воды в резервуаре можно понять, вычерпывалась она оттуда или нет. А по времени работы насосной станции можно понять, когда она включилась и когда выключилась. А это всё в том компьютере, про который я в начале говорил. Так вот, эта система действует в течение одного часа, не более.



— Предполагается, что потом уже пожарные прибывают?

