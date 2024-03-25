«Поворачиваю голову, а он в метре с автоматом»: пострадавшие в теракте рассказали, как спасались из «Крокуса»

На фото — Юрий, он сумел убежать от террориста, который находился буквально в метре от него Источник: Юрий Король; Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall рассказали MSK1.RU о том, что происходило в концертном зале в момент нападения. Один из наших собеседников — 36-летний Юрий Король. Он оказался буквально в метре от вооруженного террориста, но смог убежать. Другая пострадавшая — 32-летняя Анастасия Колесникова. Она вместе с молодым человеком на концерт группы «Пикник» опоздала — пара приехала в «Крокус» ровно в 20:00. От террористов они спасались бегством, полностью залитые кровью.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали их истории.

«Побежал по эскалатору, но не в ту сторону»

— Я приехал туда на такси где-то в 19:55. Вышел из машины, дошел до главного входа. Зашел в первую дверь — и слышу хлопки сзади. Я подумал, что это, может быть, фейерверк или какое-то празднование в честь концерта, — вспоминает Юрий в разговоре с журналистом MSK1.RU.

«Поворачиваю направо голову, а он [террорист] стоит в метре с автоматом, в камуфляже. Он стреляет — искры летят, стекла падают» Юрий Король, пострадавший в теракте в Crocus City Hall

Юрий сразу побежал внутрь здания — к эскалатору, который ведет на подземную парковку. В панике он не заметил, что ступени двигаются не в ту сторону — правый вел вниз, а левый — наверх.

— Я побежал против движения, упал, повредил ногу, головой ударился. Выбежал на парковку: там стояли мужчина и женщина. Я говорю: «Вы на машине? Там наверху стреляют!». Мы прыгнули в машину и сразу уехали, — вспоминает Юрий.

Он рассказывает: те, кто смогли вырваться на парковку, были в панике. Люди подбегали к автомобилям, дергали ручки и умоляли взять их с собой.

«Они ручки машины чуть ли не отрывали, кричали: "Помогите! Вывезите нас отсюда!"» Юрий Король, пострадавший в теракте в Crocus City Hall

Большая часть людей, в том числе и Юрий, высаживались у станции метро «Строгино». Многие из них приезжали туда на такси и были без верхней одежды: девушки — в платьях, мужчины — в рубашках и футболках.

Юрий работает в ЖКХ по Одинцовскому району. Правда, пока он не может ходить на работу из-за проблем с ногой.

«Как в фильмах про зомби дергали ручки машин»

Анастасия Колесникова приехала в Crocus City Hall вместе с молодым человеком. Они подъехали к залу ровно в 20:00. Девушка переживала, что из-за опоздания на концерт их не пустят, поэтому пара торопилась.

— Мы прямо быстрым-быстрым шагом шли туда. И заходя внутрь — переступили одной ногой порог, другой еще были на улице — я услышала какие-то хлопки. Подумала, что это фанаты салют устроили, — вспоминает жительница Подмосковья в разговоре с журналистом MSK1.RU.

«Я поворачиваюсь, и в двух метрах от меня стоит террорист с автоматом» Анастасия Колесникова, пострадавшая в теракте в Crocus City Hall

По словам Анастасии, она не успела разглядеть его лицо: от испуга девушка и ее молодой человек бросились бежать. В «Крокусе» они были впервые, но угадали, где находится ближайший выход. Пара ринулась к эскалатору — там уже образовалась давка и паника, Анастасия упала — пробила голову и разбила лицо.

— Многие побежали в угол у входа. А я чуть-чуть до этого угла не добежала, увидела эскалатор и побежала вниз. Потом уже посмотрела видео, где людей в этом углу расстреливали, — рассказывает наша собеседница.

Молодым людям удалось выбежать на парковку, там их подхватили те, кто приехал в «Крокус» на машине. В это время на паркинге и снаружи образовалась огромная толпа посетителей, вспоминает Анастасия.

«И как в фильмах про зомби они начали дергать ручки машин, кричать: "Пустите!". А те, кто был за рулем, сначала от испуга заблокировали двери» Анастасия Колесникова, пострадавшая в теракте в Crocus City Hall

Анастасия и ее молодой человек вышли только у станции метро «Парк Победы» — пытались уехать подальше от места трагедии. Только тогда они почувствовали боль и заметили, что в крови.

— Я вся в крови бежала, кричала «Вы на машине или нет?». Люди на меня как-то недоверчиво смотрели в таком виде. На Поклонной горе мы зашли в кафе, умылись, потому что просто полностью были залиты кровью, — рассказала она.

Девушка вернулась домой с синяками по всему телу. По ее словам, на лице останутся шрамы. Из щеки у своего молодого человека она вытащила какой-то осколок — то ли стекла, то ли пули. В карманах куртки она нашла металлическую стружку.

Анастасия тоже работает в сфере ЖКХ. Она поделилась, что мечтала попасть на концерт группы «Пикник» всю жизнь.

— Это прям была мечта. Купила билеты, немножко всплакнула даже от счастья. Подруге позвонила похвастаться. Она была очень рада за меня. И вот так я и не попала туда.