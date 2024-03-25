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Происшествия Теракт в Crocus City Hall У обвиняемого в теракте была временная регистрация в Новосибирске

У обвиняемого в теракте была временная регистрация в Новосибирске

Документ уже истек

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Теракт случился 22 марта

У одного из обвиняемых в теракте, который случился в подмосковском «Крокус Сити Холл», была временная регистрация в Новосибирске. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, документ уже истек.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве. Он женат, имеются четверо детей. У мужчины была временная регистрация в Новосибирске на три месяца.

24 марта мужчину вместе с другими обвиняемыми в совершении теракта в концертном зале Crocus City Hall привезли в Басманный суд Москвы. Для Даледжона Мирзоева избрана мера пресечения в виде ареста на 1 месяц 28 суток, до 22 мая.

Теракт случился 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall и стали стреляли в зрителей, а затем подожгли здание. Мы следим за ходом заседания в режиме онлайн.

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