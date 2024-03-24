Медики дали новые списки раненных при теракте в Crocus City Hall. Публикуем 233 имени

Вечером 23 марта депздрав Москвы и Минздрав Московской области опубликовали новые списки раненных при теракте в Crocus City Hall. В первом списке — 93 человека, во втором — 140. Публикуем их полностью.
Для родственников пострадавших открыта горячая линия (499) 251-45-03. По телефону можно узнать местонахождение и состояние родственников, госпитализированных в московские больницы. На 19:30 23 марта в них находятся:
Аврамова Елена Леонидовна.
Агапова Мария Юрьевна.
Батаман Кирилл Евгеньевич.
Бедрик Оксана Владимировна.
Белоусова Анна Олеговна.
Бирюков Владимир Вадимович.
Бурнашев Тимур Ринатович.
Бурнашева Елена Андреевна.
Бычков Дмитрий Денисович.
Виноградов Денис Владимирович.
Виноградова Дарья Николаевна.
Владимиров Максим Анатольевич.
Волкова Наталья Владимировна.
Воронина Елена Радиевна.
Галкина Ольга Евгеньевна.
Гирина Елена Николаевна.
Глезер Мария Семеновна.
Горяева Анжела Викторовна.
Гуляева Анастасия Анатольевна.
Гусева Алена Константиновна.
Данилова Ольга Александровна.
Данилова Мария Александровна.
Демидова Асият Магомедхановна.
Денисов Андрей Михайлович.
Елонго Дидо Лунге.
Жарова Мария Андреевна.
Журавлев Павел Георгиевич.
Зайцев Роман Викторович.
Зайцева Татьяна Сергеевна.
Захарова Юлия Рустамовна.
Ионова Оксана Леонидовна.
Калабанов Алексей Вячеславович.
Карпов Алексей Александрович.
Кашапова Дарья Викторовна.
Кашеваров Алим Иосифович.
Климова Елизавета Алексеевна.
Кол Ольга Владимировна.
Левина Лариса Алексеевна.
Левина Марина Борисовна.
Леошин Илья Анатольевич.
Лещинская Анастасия Раисовна.
Лугуева Ясмина Османовна.
Максимов Владимир Александрович.
Малахова Ирина Анатольевна.
Маркина Ксения Сергеевна.
Матковская Оксана Николаевна.
Мигур Никита Андреевич.
Михайлина Марина Геннадьевна.
Можаев Владислав Владимирович.
Морковкина Светлана Викторовна.
Мороз Екатерина Владимировна.
Морякин Николай Николаевич.
Мошура Сергей Николаевич.
Мясников Тимур Михайлович.
Науменкова Дарья Алексеевна.
Неизвестная.
Немова Елена Николаевна.
Николаенкова Светлана Викторовна.
Никулина Надежда Николаевна.
Новоселова Мария Львовна.
Перов Владимир Юрьевич.
Перова Дарья Сергеевна.
Петров Дмитрий Андреевич.
Полосухина Ольга Николаевна.
Полякова Екатерина Андреевна.
Ращенко Сергей Алексеевич.
Ромашкина Елена Владимировна.
Рубанов Андрей Викторович.
Рубанова Юлия Владимировна.
Русакова Светлана Юрьевна.
Скисова Наталия Владимировна.
Смагина Ольга Юрьевна.
Смолякова Анна Владимировна.
Соколов Иван Сергеевич.
Солопова Диана Игоревна.
Стебенькова Диана Александровна.
Сулина Ольга Борисовна.
Сырина Екатарина Викторовна.
Тарасова Анастасия Сергеевна.
Тихомирова Екатерина Викторовна.
Толпыкин Илья Игоревич.
Толпыкина Ирина Игоревна.
Тухватуллин Альберт Бариевич.
Урядова Мария Владимировна.
Уютова Валерия Валерьевна.
Чавычалов Алексей Владимирович.
Чавычалова Маргарита Владимировна.
Чепланова Наталья Владимировна.
Черданцева Юлия Викторовна.
Черданцева Елена Дмитриевна.
Черноусова Наталья Васильевна.
Шерстобитов Дмитрий Викторвич.
Шиховцева Наталья Олеговна.
Далее — список от Минздрава Московской области.
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