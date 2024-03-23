«Плачут или молятся». К Crocus City Hall приходят обычные москвичи и звезды: фоторепортаж

Спустя сутки после вчерашнего теракта в Crocus City Hall у здания по-прежнему дежурит полиция, СК и ФСБ. Пожарные продолжают тушить очаги пламени на крыше концертного зала. Внутри спасатели продолжают разбирать завалы, под ними уже нашли еще несколько десятков погибших.
— Рабочие продолжают прибывать к зданию, — передает корреспондент MSK1.RU
Также люди продолжают прибывать к зданию Crocus City Hall. Среди пришедших — легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, православный олигарх и владелец «Царьграда» Константин Малофеев и рэпер ST.
К вечеру число людей, пришедших почтить память погибших при теракте, только увеличилось. Они начали зажигать поминальные свечи. Также они несут мягкие игрушки: при теракте погибли и дети.
— К 19 часам людей стало больше, — передает корреспондент MSK1.RU. — Некоторые из пришедших просто подходят, чтобы положить букеты, другие плачут или молятся.
Днем 23 марта силовики официально сообщили о задержании 11 человек, четверо из которых подозреваются непосредственно в массовом убийстве людей. Как сообщает Кремль, глава ФСБ России Александр Бортников доложил об этом президенту Владимиру Путину, уточнив, что спецоперация продолжается, пособники подозреваемых еще будут задержаны.
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