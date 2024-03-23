«Все в полной безопасности»: 50 танцоров из Новосибирска оказались в Crocus City Hall в день теракта

На всероссийских соревнованиях успели выступить 50 танцоров из Новосибирска Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Танцоры из Новосибирской области оказались в Crocus City Hall в день теракта в Подмосковьи. Информацию об этом НГС подтвердили в министерстве спорта НСО.



Как рассказала пресс-секретарь министерства Яна Мажинская, в день теракта в одном из корпусов Crocus City Hall проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Среди участников была и команда Новосибирской области по спортивно-бальным танцам. Всего сборная насчитывает 80 человек — это 40 танцевальных пар, тренеры и двое судей.



— На момент до трагедии, которая там произошла, успели выступить 25 пар — 50 человек. Другая часть спортсменов, которая должна была выступать сегодня и завтра, они уже не полетят в Москву. Все новосибирцы, которые там находились, в полной безопасности. Большинство — вернулись в Новосибирск, часть из них вернется завтра. С ребятами, тренерами и другими мы на связи, — рассказала Яна Мажинская.

