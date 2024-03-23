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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Все в полной безопасности»: 50 танцоров из Новосибирска оказались в Crocus City Hall в день теракта

«Все в полной безопасности»: 50 танцоров из Новосибирска оказались в Crocus City Hall в день теракта

Часть спортсменов не выступят на соревнованиях из-за их отмены

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На всероссийских соревнованиях успели выступить 50 танцоров из Новосибирска

Танцоры из Новосибирской области оказались в Crocus City Hall в день теракта в Подмосковьи. Информацию об этом НГС подтвердили в министерстве спорта НСО.

Как рассказала пресс-секретарь министерства Яна Мажинская, в день теракта в одном из корпусов Crocus City Hall проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Среди участников была и команда Новосибирской области по спортивно-бальным танцам. Всего сборная насчитывает 80 человек — это 40 танцевальных пар, тренеры и двое судей.

— На момент до трагедии, которая там произошла, успели выступить 25 пар — 50 человек. Другая часть спортсменов, которая должна была выступать сегодня и завтра, они уже не полетят в Москву. Все новосибирцы, которые там находились, в полной безопасности. Большинство — вернулись в Новосибирск, часть из них вернется завтра. С ребятами, тренерами и другими мы на связи, — рассказала Яна Мажинская.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Все, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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Новосибирск Москва Crocus City Hall Танцевальный спорт
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