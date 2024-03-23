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Список пострадавших во время теракта.

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Выбитые стёкла и обугленные куски стен. Как выглядит Crocus City Hall после пожара: фото

Выбитые стёкла и обугленные куски стен. Как выглядит Crocus City Hall после пожара: фото

Огонь до сих пор тушат

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В помещениях Crocus City Hall стоит густой дым

В подмосковном Красногорске продолжают тушить здание концертного зала Crocus City Hall. Оно загорелось после того, как внутрь ворвались неизвестные в масках и открыли стрельбу. На место происшествия вновь прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Московской области выложило кадры с места теракта. Показываем, как сейчас выглядит здание Crocus City Hall.

Если вы что-то знаете о произошедшем, погибших или пострадавших, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные люди в масках ворвались в здание концертного зала Crocus City Hall и открыли огонь.

По последним данным СК, погибли больше 60 человек. Все последние новости о стрельбе MSK1.RU публикует в отдельном онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Crocus City Hall Подмосковье Пожар Теракт Андрей Воробьев
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