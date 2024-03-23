Выбитые стёкла и обугленные куски стен. Как выглядит Crocus City Hall после пожара: фото

В подмосковном Красногорске продолжают тушить здание концертного зала Crocus City Hall. Оно загорелось после того, как внутрь ворвались неизвестные в масках и открыли стрельбу. На место происшествия вновь прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Московской области выложило кадры с места теракта. Показываем, как сейчас выглядит здание Crocus City Hall.