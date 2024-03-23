Среди жертв — 12-летний ребенок. Опубликован список пострадавших при теракте в Crocus City Hall.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу. Огонь начался прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. По предварительным данным, погибли не менее 40 человек.
Телеграм-канал «112» опубликовал список пострадавших. Среди них есть 12-летний ребенок.
1. Новоселова Мария Львовна, 30 лет.
2. Кошеваров Алим Иосифович, 42 года.
3. Никулина Надежда Николаевна, 47 лет.
4. Соколов Иван Сергеевич, 28 лет.
5. Черенкова Ольга Сергеевна, 42 года.
6. Елена Гирина, 47 лет, ранена в ногу.
7. Иван Соколовский, ранен в спину.
8. Ребенок, 12 лет.
MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.