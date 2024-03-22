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Происшествия

Грузовик влетел в припаркованную фуру на новосибирской трассе — водитель погиб на месте

ДТП произошло в 04:45

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Обстоятельства происшествия выясняются

В Тогучинском районе Новосибирской области грузовик врезался в припаркованную фуру. В результате ДТП один человек погиб. Авария случилась 22 марта в 04:45.

Ночью 45-летний водитель грузовика Hino двигался по дороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со стороны Кузбасса. На 100-м километре трассы при неизвестных обстоятельствах водитель въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. 59-летний пассажир Hino получил ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работает на месте. Обстоятельства выясняются.

В Новосибирской области автомобиль Chevrolet Laccetti столкнулся с грузовиком на дороге. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.

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ДТП Трасса Новосибирская область ГИБДД
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