Грузовик влетел в припаркованную фуру на новосибирской трассе — водитель погиб на месте

Обстоятельства происшествия выясняются Источник: Госавтоинспеция Новосибирской области











В Тогучинском районе Новосибирской области грузовик врезался в припаркованную фуру. В результате ДТП один человек погиб. Авария случилась 22 марта в 04:45.

Ночью 45-летний водитель грузовика Hino двигался по дороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со стороны Кузбасса. На 100-м километре трассы при неизвестных обстоятельствах водитель въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. 59-летний пассажир Hino получил ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работает на месте. Обстоятельства выясняются.