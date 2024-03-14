«В щитке нашел записку с оскорблением»: у сибиряка дважды пропал интернет — он решил, что разбираться должна полиция

Михаил со своей девушкой живет на улице Декабристов, они работают из дома. Несколько месяцев назад пара заметила проблемы с интрнетом.



— Примерно полгода назад мы с девушкой обнаружили, что у нас отсутствует интернет. Я перезагрузил роутер, это не помогло. Тогда позвонил в «Электронный город». Мне сказали, что кабель не подключен. Вышел в подъезд, нашел свои провода в щитке, они были разорваны. Тогда мы начали узнавать у охраны, смотрели по камерам. Всем сотрудникам, которые приходят, нужно взять ключ у охраны. Мы узнали, что в этот день работала компания «Сибсети», — рассказал Михаил.



Михаил предположил, что у сотрудника «Сибсетей» не было с собой клеммы, соединяющей провода, и потому решил воспользоваться той, что была в щитке. В результате он мог отключить интернет у Михаила, чтобы подключить его соседям.



Михаил обратился с жалобой в компанию «Сибсети». Там ему посоветовали написать о происшествии на электронную почту.