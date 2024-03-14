«В щитке нашел записку с оскорблением»: у сибиряка дважды пропал интернет — он решил, что разбираться должна полиция

Житель Новосибирска Михаил (имя изменено по его просьбе) обратился в полицию из-за проблем с интернетом. Он считает, что провода испортил мастер, который приходил к соседу. Также мужчина обнаружил в электрощите записку с оскорблением.
Михаил со своей девушкой живет на улице Декабристов, они работают из дома. Несколько месяцев назад пара заметила проблемы с интрнетом.
— Примерно полгода назад мы с девушкой обнаружили, что у нас отсутствует интернет. Я перезагрузил роутер, это не помогло. Тогда позвонил в «Электронный город». Мне сказали, что кабель не подключен. Вышел в подъезд, нашел свои провода в щитке, они были разорваны. Тогда мы начали узнавать у охраны, смотрели по камерам. Всем сотрудникам, которые приходят, нужно взять ключ у охраны. Мы узнали, что в этот день работала компания «Сибсети», — рассказал Михаил.
Михаил предположил, что у сотрудника «Сибсетей» не было с собой клеммы, соединяющей провода, и потому решил воспользоваться той, что была в щитке. В результате он мог отключить интернет у Михаила, чтобы подключить его соседям.
Михаил обратился с жалобой в компанию «Сибсети». Там ему посоветовали написать о происшествии на электронную почту.
Недавно ситуация повторилась. Михаил заметил, что интернет был медленным. Он и его девушка вышли в подъезд и увидели мужчину, который что-то делал в щитке. Работник отказался говорить, из какой он компании, и ушел в соседскую квартиру.
После этого, 5 марта, Михаил обнаружил записку на двери и проводах в щитке с оскорблениями. Он выяснил, что сосед снова вызывал мастера. Сибиряк написал заявление в полицию о порче имущества и обратился к юристу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что заявление в полицию поступило. Сейчас проводится проверка.
Ситуацию также прокомментировали в компании «Сибсети»:
— Клиент обращался на электронную почту. Со стороны компании была направлена обратная связь клиенту и запрошена дополнительная информация. Технология подключения абонента компании «Сибсети» не предполагает использование сторонних линий связи и, как следствие, не оказывает влияние на работоспособность услуги интернет на соседних линиях.
При этом в компании отметили, что если в щитке есть дополнительные соединения, то при подключении или обслуживании абонентов связь может прерываться.
В конце февраля появилась информация о конфликте соседей в поселке Садовом. Сибирячка заявила, что один из жителей угрожал детям.